Pulido: “La vuelta a los entrenamientos ha sido como el primer día de clase”

“Se lo he comentado a mi mujer, me he sentido como en el primer día de clase, que llegar nervioso y vuelves a ver a la gente después de un tiempo”. Jorge Pulido ejerció este viernes de portavoz de la plantilla de la SD Huesca tras el primer entrenamiento sobre el césped del IES Pirámide en casi dos meses. El capitán azulgrana reconoció que se habían presentado “con ganas de seguir trabajando” y a la expectativa de ver “cómo se va encontrando el cuerpo”.

A este respecto uno de los aspectos a los que el central aludió en más de una ocasión en su comparecencia fue el riesgo de sufrir percances físicos. “Hay que tener cuidado con las lesiones e ir cogiendo el ritmo”, expuso, recordando que hasta la semana pasada los jugadores solo se habían podido ejercitar en el interior de sus domicilios, lo que limitaba el tipo de trabajo que podían desarrollar.

Las primeras sesiones están programas para que sirvan como toma de contacto con el terreno de juego y el balón. “Hay que acostumbrar al cuerpo y supongo que hacia el final de la semana se empezará a trabajar otro tipo de cosas, aunque sena individuales”, vaticinó.

El manchego no considera que la situación se pueda asemejar a la del inicio de una pretemporada. “Entonces estás parado un mes y, aunque no hagas fútbol, yo al menos sí que practico otros deportes al aire libre como ir en bici”. De ahí que subraye la importancia de adaptarse “lo más rápido posible” al nuevo escenario.

Entre los aspectos que más echa en falta es la falta de partido. “Llevo compitiendo desde los seis años y es una sensación rara”, confiesa. De ahí que tenga ganas de volver a El Alcoraz, aunque “al no haber público también será extraño”.

De cara a las once jornadas que restan promete en nombre de la plantilla “poner todo de nuestra parte para llegar a la reanudación de la liga en condiciones óptimas”. “Nos estamos jugando algo muy bonito como es subir a Primera, que es lo que queríamos desde el principio de la temporada a pesar de la situación complicada que había”, apunta.