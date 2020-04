Tranquilidad respecto al caso Osasuna

La sentencia del caso Osasuna conocida la semana pasada en la que por primera vez en España se ha castigado las primas por ganar ha generado expectación en el mundo del fútbol por sus posibles derivadas. Concretamente en la SD Huesca y su entorno se ha observado con especial interés por cómo podría influir en el desenlace de la Operación Oikos y, más en concreto, en su segunda fase, la iniciada en noviembre del año pasado.

En la trama de los navarros, saldada con nueve procesados y unas penas que suman 38 años y seis meses de prisión, lo que se ha condenado es el amaño de dos partidos de Primera División de la temporada 2013-14. El Betis-Valladolid de la penúltima jornada y el Osasuna-Betis de la última. Según se ha dictaminado, varios directivos osasunistas acordaron con los jugadores del Betis, Amaya y Torres el pago de 650.000 euros, 400.000 porque los andaluces superasen a los pucelanos y 250.000 por dejarse perder en Pamplona. Mientras, que en el caso que atañe a la SD Huesca está puesto bajo la lupa el Reus-Valladolid de la jornada 41 de la 2016-17 en el que los azulgranas, supuestamente, habrían pagado 250.000 euros a los catalanes.

"Estamos tranquilos, consideramos que el club es difícil que se vea afectado. Las cuentas han pasado por tres auditorias, la interna de la entidad, la de La Liga y la del CSD y no mienten, de sus arcas no salió ningún euro para primas a terceros", asegura el abogado de la SD Huesca, Pedro Camarero, que califica la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de "ejemplarizante" y que resalta la rapidez con la que se ha resuelto.

Por su parte, José María Fuster-Fabra, representante de Agustín Lasaosa, presidente de los oscenses en aquel momento, considera que "la incidencia es muy relativa, es cierto que por primera vez hay una resolución judicial que resuelve sobre cuestiones como primas por ganar, pero en el caso de la Oikos aún no sabemos exactamente qué se nos imputa, si cuestiones de primas, cuestiones de apuestas, etc. Independientemente de que no reconocemos ningún tipo de actitud ilícita, es una resolución de una audiencia sobre la que en su momento se pronunciará el Supremo y sobre la que otra audiencia puede tener otro criterio".