La SD Huesca, preparada para someterse a los tests de coronavirus

La vuelta a la pretendida normalidad en el fútbol profesional en general y en la SD Huesca en particular constará de varias fases consensuadas por los principales organismos que rigen este deporte. La primera se activará este lunes, si no se retrasan los plazos como baraja la Liga, con la realización de los primeros tests de diagnóstico de coronavirus, que marcará un primer hito y tendrá continuidad en las semanas posteriores con estas pruebas, obligatorias y consensuadas, a futbolistas, técnicos, servicios médicos y personal del club azulgrana. Una situación a la que ya se ha mostrado contrario alguna plantilla como la del Racing de Santander, que no lo ve “apropiado” cuando “no hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar esta epidemia”.

En cualquier caso, la SD Huesca suscribe los acuerdos alcanzados a tres bandas entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), Liga de Fútbol Profesional (LFP) y Federación Española (RFEF) para impulsar una hoja de ruta hacia la vuelta de la competición durante los meses de verano y a puerta cerrada. Siempre, con la palabra del Ministerio de Sanidad como la última y decisoria. A este respecto, la Cadena SER informó el jueves de que Sanidad considera que los tests no se deben hacer de forma indiscriminada a todos los jugadores; solo, a aquellos con síntomas de esta enfermedad.

El Ministerio recuerda que sólo está permitido hacer test bajo prescripción médica y siempre que se ajusten a los criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente como recoge la orden 344/2020 del 13 de abril, según la información de esta emisora. Sanidad recalca además que esta misma orden obliga a todas las entidades públicas y empresas privadas a poner en conocimiento de las Comunidades Autónomas el material de detección cómo los test que hayan comprado. Y será competencia de las autonomías tomar decisiones sobre este material.

Sin embargo, la Liga esgrime la autorización del CSD para dar paso a estas analíticas. Además se haberlas adquirido como han hecho otras empresas de todo tipo y costear asimismo las analíticas de los 42 clubes. En el caso de la SD Huesca, se trabaja la hipótesis de que se vuelva al trabajo de manera individualizada y bajo los preceptos de las autoridades sanitarias a partir del lunes 4 de mayo o bien el siguiente, el 11 de mayo. En este último supuesto, los tests se realizarían a partir del 4 de mayo para que sus resultados sean válidos. El primero de los tests será el PCR o nasofaringeo, para lo que se recoge una muestra de la nariz o de la faringe. Había dos posibles escenarios aún por determinar: el IES Pirámide, espacio habitual del trabajo azulgrana, o la Policlínica Alto Aragón, y el primero será el escogido finalmente.

Como sucede con el resto de entidades de Primera y Segunda División, la SD Huesca maneja una lista de un máximo de 41 personas en la que figura la plantilla del primer equipo, técnicos, servicios médicos y los empleados del club más próximos al trabajo diario. En su primera fase, y después de haber dado su consentimiento, futbolistas, preparadores y médicos se someterán al PCR con el fin último de que la competición pueda regresar en el mes de junio previa pretemporada. La fecha deseada para que el balón eche a rodar de nuevo sería el fin de semana del 6 y 7 de junio o desde el miércoles 10.

Al test PCR seguirá otro serológico con los que determinar si hay alguien contagiado, que sería puesto de inmediato en cuarentena, o es inmune. Después de las dos primeras semanas de trabajo en el IES Pirámide, en torno al 18 o 25 de mayo si se siguen los plazos diseñados, se realizaría un segundo test y el tercero tendría lugar justo antes de que arrancase el campeonato. También para el resto de trabajadores del club en contacto con la rutina diaria, como el personal de mantenimiento. Aunque la Liga plantea dos semanas de entrenamientos ‘normales’, con toda la plantilla, los cuerpos técnicos consideran que este periodo debería ampliarse hasta las tres o cuatro. La segunda fase, tras la individual, admite un máximo de ocho jugadores por grupo manteniendo las preceptivas distancias de seguridad.

Además de los jugadores del primer equipo, 24 de manera habitual si se incluye a Valera y Kike Hermoso, se suma Kelechi Nwakali, con ficha en la SD Huesca B y a la espera de introducirse en los planes del técnico Míchel Sánchez y de otras piezas del Ejea que, como Hermoso, también atesoran ya experiencia trabajando junto a los mayores. Son los casos de Ballarín, Manu Molina o Peñaloza, con los que cabe contar asimismo para la vuelta a la normalidad y a los que habrá que someter a los tests de coronavirus. En esta línea, clubes como el Sporting de Gijón ha presentado un listado de 27 futbolistas, 21 del primer equipo y seis del filial, que hizo público a través de las redes sociales.

En la orilla opuesta se halla el Racing de Santander. Su plantilla ha mostrado su contrariedad por someterse a estas pruebas médicas “con más de 22.000 muertos en España” y cuando “el fútbol debe quedar en segundo plano”. Añaden que no les parece apropiado que se realicen los tests “cuando no hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar esta epidemia, especialmente para los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, farmacéuticos, trabajadores de supermercados y transportistas”. No obstante, apuntan a que los harán en última instancia “para no perjudicar a nuestro club”.