Juan Carlos: “Quiero jugar cuando sea posible para todos y la seguridad esté garantizada”

Al igual que el resto de sus compañeros de la SD Huesca, Juan Carlos Real descuenta los días para volver a pisar los terrenos de juego. Desde su casa, el centrocampista gallego se ha sometido esta semana, al igual que anteriormente ya hicieron Mikel Rico y Rafa Mir, a las preguntas enviadas previamente por periodistas y aficionados. En ellas, se muestra optimista acerca del regreso de la competición, aunque solicita que se haga con garantias. “Todo el mundo quiere jugar sea cuando sea, sacrificando meses de verano y algo de la siguiente temporada si es necesario, pero tiene que ser cuando sea posible para todos y con seguridad”, expresa.

A este respecto, el gallego, que se toma la actual situación de confinamiento con filosofía - “cada día que pasa es un día menos de estar en casa”- no se queda todavía con ninguna de las posibles fechas que se están barajando para retomar la liga. “Se está generando demasiada información sin que aún estén las cosas claras, tienen que pasar unas semanas más para que se establezca un protocolo para entrenar y a partir de ahí sí que se podrá diseñar un escenario que sea más factible que alguno de los que se está hablando ahora mismo”, comenta.

El hecho de cómo puede afectar a los futbolistas la falta de entrenamientos al uso que parecen ahora mismo es algo que el ex del Almería tiene muy presente. “Estamos trabajando lo que se puede en casa intentando mantener la forma y el tono muscular que luego ayuda a que estés bien en la competición”, explica. Por ello no ve mal que la vuelta a las sesiones sobre el césped sea paulatina y por grupos “hasta poder recuperar la normalidad”. “Lo que sea para empezar antes, bienvenido sea”, valora.

Juan Carlos no se plantea que, en caso de que no se pudiese reanudar la competición se estableciesen ascensos y descensos. “La Liga empezó con unas condiciones y éstas aún no se han dado, por lo tanto sería injusto”, considera. Igualmente, es de la opinión de que en las once jornadas que restan para completar el calendario “puede darse cualquie cosa”. “Si ya sin parones en dos o tres partidos hay equipos que varían mucho, imagina con tantas jornadas por jugar y con todo este tiempo de inactividad”, resalta. “Nuestra idea de juego no va a cambiar porque seguimos los mismos jugadores y el mismo cuerpo técnico, pone al Huesca como ejemplo, pero sí que avisa de que, tanto a ellos como a sus rivales, “en lo ánimico puede afectar”, por eso “todos querremos empezar ganando”.

Echando la vista atrás, el medio, que cumple su segunda etapa en el club azulgrana, en la que se ve más maduro que en la anterior, en la que tenía 21 años, asume que no haya acabado de asentarse como titular. “La plantilla es larga, hay mucha competencia, cada jugador trata de aportar lo máximo, nuestro objetivo es muy importante y el entrenador es el que decide”, se resigna. Mirando hacia adelante, se ilusiona con la posibilidad de acabar primeros. “Es difícil ser campeón y, si se diese el caso, lo importante es el equipo y da igual quien lograse el gol definitivo”, comenta.