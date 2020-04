A falta de fútbol, labor social en la SD Huesca

Dentro del proceso de crecimiento que ha experimentado la SD Huesca en la última década y media, el club dio un paso definitorio: del equipo de la capital oscense pasó a ser el equipo del Alto Aragón. Y esta transformación a partir de los éxitos acumulados en los terrenos de juego ha ido acompañada de una labor que se define como "hacer provincia" y que guía los pasos de la entidad desde hace unos años. Ahora, asume también esa responsabilidad social para sumar esfuerzos en la erradicación de la pandemia y ejerce de altavoz y de agente activo de las iniciativas que se están acometiendo en el territorio.

La Fundación Alcoraz ha anunciado en las últimas horas que se suma a la iniciativa ‘Vamos Huesca’, una plataforma que quiere conseguir epis y material sanitario diverso para el personal de los centros asistenciales y que está impulsada por el Ayuntamiento de Huesca e Ibercaja además de otras asociaciones de la ciudad. Se pueden realizar donativos a través de la web activada a tal efecto (ibercaja.es/vamoshuesca/) y ya se han superado los 5.000 euros. La plantilla y cuerpo técnico anunciaron el pasado 30 de marzo la entrega de 12.650 euros a Concahusa para la realización de las pantallas de protección que produce y reparte por todo el país de forma desinteresada.

La SD Huesca se define a sí misma como «una de las empresas referentes en Aragón» y trabaja en nuevas acciones para seguir demostrando su solidaridad con quienes luchan más de cerca contra esta pandemia. Desde hace algo más de una semana ha impulsado a través de su web la recolección de historias e iniciativas que sirvan para dar visibilidad a esta pugna. El lema de la campaña de abonados para este ejercicio se detuvo en el problema de la despoblación; con ‘En el campo, sin reblar’ se lanzó un guiño cómplice a las pequeñas poblaciones de la provincia, las mismas de las que ahora se detallan pequeñas y grandes historias enmarañadas en esta fase de emergencia sanitaria.

La más reciente de ellas, que se envían y publicitan a través de las redes sociales del club, ha sido la referida a los vecinos de Abiego, que no quieren que los más pequeños pierdan el contacto estos días pese a no poder verse como antes. Así, cada día uno de ellos enviara un cuento al resto para darse las buenas noches. De esta forma tan original mantienen el contacto con los otros niños y sienten su apoyo aunque no puedan estar juntos.

El club también ha salido durante estos meses a buscar el calor de los aficionados de los cuatro puntos cardinales de la provincia. Por ejemplo con el ciclo de charlas ‘Ruta de valores’, que ha llevado a futbolistas y a dirigentes del club a localidades como Sabiñánigo o El Temple. Y se han realizado charlas en colegios o en ayuntamientos para extender la huella azul y grana. La realización de los carteles de los partidos de esta temporada, por medio de Cadis, sirve para dar visibilidad a las personas con diferentes discapacidades.

De lo local a lo universal

El equipo azulgrana luce por segunda temporada el patrocinio de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) con el lema ‘Huesca la Magia’ recuperado de los tiempos gloriosos del Peñas, club con el que además firmó recientemente un convenio de colaboración. El acuerdo con la DPH también incluía en varios de sus puntos la condición de la entidad como vehículo de promoción económica y turística del Alto Aragón. A su paso por Primera División se grabaron varios spots publicitarios, un espíritu recogido por Shinji Okazaki y el zaragocista Shinji Kagawa en la campaña lanzada a finales del año pasado por Turismo de Aragón.

Las redes sociales es otro de los elementos que reflejan el enorme crecimiento social de la SD Huesca y a través de las que, sin ir más lejos, ha convocado estos días un concurso de dibujo para niños. Su cuenta de Twitter está cerca de alcanzar los 134.000 seguidores, la de Facebook los 45.000 fans e Instagram supera los 95.000. Asimismo, cuenta con ‘franquicias’ en Japón y China, un canal de Youtube, Linkedin, el perfil de la Fundación Alcoraz… Y la web oficial, principal órgano de comunicación, sigue registrando miles de visitas al mes. Durante el periplo por la máxima categoría superó en este apartado a clubes más asentados como Betis o Leganés en lo que se refiere a crecimiento en redes, que fue del 68 %.

Antes del parón del campeonato, la SD Huesca había instaurado una nueva iniciativa: fletar autocares para que acudiesen a los partidos de El Alcoraz seguidores de las diez comarcas de la provincia. Sus más de 6.200 abonados aguardan noticias sobre el modo y las fechas a partir de las que se producirá el todavía incierto desenlace del curso.