Cádiz y Real Zaragoza, lo que le esperaba a la SD Huesca en Semana Santa

Si todo hubiese seguido con la normalidad acostumbrada, si el confinamiento no se hubiese convertido en rutina y si el coronavirus y todas sus derivadas no se hubiesen producido, a la Sociedad Deportiva Huesca le hubiese tocado vivir una auténtica Semana Santa de pasión, por mucho que suene a frase manida. No en vano, el calendario indicaba que en el fin de semana en curso debería de haber llegado a El Alcoraz el Cádiz y el siguiente deparaba la esperada visita al Real Zaragoza. Es decir, los azulgranas, atendiendo a la clasificación de la jornada 31, última disputada hasta la fecha, deberían haberse visto las caras en una semana con el líder y el segundo, toda una piedra de toque en la recta final de la lucha por el ascenso directo.

Tras la victoria frente al Fuenlabrada por 2-0 aquel 7 de marzo, los de Míchel quedaron cuartos, empatados a 50 puntos con el Almería. El Real Zaragoza, que había superado al Málaga (0-1), sumaba cinco puntos más y el Cádiz acumulaba un total de 56 después de un 1-1 en Lugo.

Después, hasta llegar a las fechas actuales, los altoaragoneses deberían de haber visitado al Málaga, ejercido de anfitriones del Mirandés y viajado a Albacete. Es decir, dos encuentros a domicilio y uno en casa.

Mientras, el Cádiz, en este mismo tramo, se hubiese medido previamente al Rayo en el Carranza, al Numancia en Los Pajaritos y al Alcorcón, de nuevo con su afición delante. Tras su paso por El Alcoraz, ya en la jornada 36 hubiese recibido al Tenerife. El Real Zaragoza, por su parte, antes del derbi aragonés habría jugado primero en su domicilio con el Alcorcón, después habría afrontado el complicado desplazamiento a Lugo, la llegada a orillas del Ebro del Almería y el cruce en Almendralejo con el Extremadura.

En el momento en el que el balón dejó de rodar, tanto el Cádiz como la SD Huesca arrastraban una racha en las últimas cinco jornadas de dos victorias, dos derrotas y un empate. La marcha del Real Zaragoza, mejor conjunto de la segunda vuelta, por su parte era de tres triunfos y dos tablas. El Almería, mientras, acababa de salir de un túnel de seis encuentros consecutivos sin marcadores favorables mediante un 4-0 al Deportivo.