La SD Huesca no se plantea realizar un ERTE

No se puede decir que esté completamente descartado, pero sí que por el momento no es una opción que se contemple. La SD Huesca, a diferencia de otros clubes, especialmente de Primera División, como el Alavés, el Espanyol, el Atlético de Madrid y el Barcelona, no se plantea realizar un ERTE a sus 92 empleados. Del mismo modo, tampoco se ha trasladado a la plantilla que dirige Míchel Sánchez propuestas como la reducción de salarios.

A pesar de que el parón en el que se encuentra el fútbol, al igual que el resto del deporte y de la mayoría de ámbitos sociales y económicos, a causa de las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus, no permite a los clubes generar ingresos, desde el azulgrana se considera que se cuenta con el suficiente músculo financiero como para seguir atendiendo a sus obligaciones mientras la situación no se alargue de forma excesiva. A este respecto, en la entidad se asegura que el plan de negocio elaborado para el presente ejercicio no debería verse afectado por la actual situación. Además, también se apunta a que, en el caso de la que la competición no se reanudase, el hecho de no cobrar el 28% de los derechos de televisión que aún le restan por percibir, sería algo asumible.

Aún así, sobre la mesa se barajan diferentes escenarios, además se están manteniendo constantes conversaciones para seguir el devenir de los acontecimientos tanto con el resto de clubes, como con La Liga y la Real Federación Española de Fútbol. De este modo, la SD Huesca también está pendiente de posibles acuerdos que se puedan tomar de manera generalizada para todos los conjuntos profesionales así como de las recomendaciones que se puedan realizar.

Desde un principio, la entidad azulgrana se ha mostrado partidaria de llevar la competición a término. No en vano, con once jornadas aún por disputarse, el equipo marcha cuarto a cinco puntos del ascenso directo, lo que le deja en puestos de ‘play off’ de ascenso. El calendario con el que está trabajando el cuerpo técnico, y siempre ante la expectativa de cómo evolucionan los acontecimientos, dicta que hacia mediados de mayo o principios de junio el balón podría echar de nuevo a rodar.