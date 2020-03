Nwakali: "Está siendo difícil no salir a la calle"

“Llevo dentro de casa todo el tiempo y debo decir que se me está haciendo difícil no salir a la calle”. Kelechi Nwakali ha descrito en declaraciones a medios de sus país cómo se encuentra desde que comenzaron las medidas de confinamiento en España. El jugador de la SD Huesca explica que "la situación en el exterior es terrible" y afirma que está aprovechando el tiempo que lleva dentro de su casa para "trabajar duro para cuando se reanude la competición".

El centrocampista, al igual que sus compañeros, se encuentra en su domicilio desde que el pasado 13 de marzo el equipo entrenó en las instalaciones del IES Pirámide por última vez. A la espera de noticias, el club transmitió a los futbolistas una serie de recomendaciones a la hora de afrontar la situación de emergencia sanitaria y prohibió que se desplazasen a otros lugares mientras dure el estado de alarma, medida que todos ellos han respetado.

Nwakali llegó a la entidad azulgrana en el último día del pasado mercado de verano procedente del Arsenal y firmando un contrato por tres temporadas. Durante la primera parte del actual curso, problemas burocráticos y su participación con la selección nigeriana sub 23 en la clasificación para los Juegos Olímpicos lo mantuvieron lejos de la capital oscense. En enero se le buscó una cesión, pero finalmente se quedó a las órdenes de Míchel Sánchez, ejercitándose como uno más a la espera de contar con su primera oportunidad como azulgrana toda vez que aún no ha debutado. Hasta el momento, en los entrenamientos en el IES Pirámide ha mostrado una buena conducción de balón y un gran disparo con el pie derecho.

Hasta la fecha, la carrera de Nwakali, de 21 años, viene marcada por el Balón de Oro que consiguió en 2015 en el Mundial sub 17 que conquistó con su combinado nacional. El logro le facilitó dar el salto a las categorías inferiores del Arsenal. No llegó a tener minutos con el primer equipo de los ‘gunners’, aunque sí con el conjunto sub 23. Además, también ha jugado como cedido en Holanda en el Venlo, de la Eredivise, y en el Maastricht, se la segunda categoría, y en el pasado curso militó en el filial del Oporto en Portugal.