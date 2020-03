Josete Ortas: "Todo lo que no sea acabar la temporada no es justo"

¿Cómo fueron recibidas en la SD Huesca las declaraciones del pasado martes de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, abogando por llevar a término el final de la temporada?

De forma positiva porque nuestra postura era esa. Todo lo que no fuese acabar no nos parecía justo y no veíamos con buenos ojos otras opciones que se han venido planteando en los últimos días como cerrar la liga con la clasificación tal y como está ahora o retrotraerse a la primera vuelta.

Para el Huesca, que antes del parón era cuarto, es decir, estaba dentro de los puestos de ‘play off’ de ascenso, de no seguirse adelante, el interrogante en lo deportivo era grande.

La competición se arranca con unas reglas y hay que respetarlas. Además, saber que va a haber un final también permite planificar de otra manera. Más allá de eso, todos los clubes tenemos previstos una serie de ingresos por derechos de televisión y si nos quedamos sin un porcentaje importante de competición las cantidades fijadas en los contratos se reducirán.

Si finalmente la epidemia remite y el deporte se puede reanudar, queda también por resolver cómo se diseñaría el nuevo calendario y si se modificarían los sistemas de competición.

Los clubes debemos mantener una reunión telemática mañana -por hoy- con La Liga en la que es posible que se nos exponga su propuesta de cómo resolver la competición. Más allá de eso, los problemas con los que nos podemos encontrar van a ser los mismos para todos. Por ejemplo, si hay que jugar más allá del 30 de junio, hay que ver qué ocurre con los jugadores cuyos contratos acababan entonces. Por eso, las soluciones tienen que ser pautadas por La Liga y la Federación.

¿La comunicación con los dos principales organismos del fútbol español está siendo fluida?

Nos están informando de todo. Se están moviendo rápido y las medidas están siendo correctas. Hay que tener en cuenta que con el coronavirus no sabemos cómo va a evolucionar la situación y por tanto las decisiones se tienen que ir adaptando.

¿Qué mensaje se les ha trasladado a los jugadores y al cuerpo técnico?

Se les ha dicho que estén tranquilos porque es evidente que no es algo que se vaya a solucionar en cuatro días. Se les ha obligado a quedarse en sus domicilios. Hay que ser solidarios y estar en casa, porque el coronavirus nos puede afectar a todos por igual y el jugador de fútbol no dejar de ser un ciudadano más. Así que, a la espera de ver qué ocurre con la pandemia, van a entrenar por separado en sus residencias.

¿Hay algún tipo de previsión de cuándo se volverá a jugar?

Se comentan fechas como el 23 de abril, el 3 de mayo y el 14 de mayo, pero no hay nada firme.

Al margen del primer equipo, ¿cuál es la situación del resto de trabajadores?

Estamos teletrabajando, la oficina está con servicios mínimos, de administración solo va una persona a la sede para recoger las facturas. La tienda oficial está cerrada y en las instalaciones del Pirámide la actividad también se ha reducido al mínimo indispensable.

Clubes de otros deportes ya han anunciado la tramitación de los ERTE, ¿la SD Huesca está preparada para aguantar si la situación se alarga?

No hemos pensado en ese tipo de medidas porque sería ponerse la venda antes que la herida. Cuando sepamos a ciencia cierta el escenario se tomarán las decisiones que haya que tomar.