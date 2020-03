Míchel, técnico de la SD Huesca: “Hay que planificar un trabajo dinámico frente a la incertidumbre”

Debería haber analizado los pormenores del partido previsto este sábado en La Rosaleda de Málaga, pero el coronavirus se ha llevado por delante cualquier atisbo de normalidad en el fútbol español. Por eso el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, ha respetado el día en que debía dirigirse a los medios de comunicación pero ha trasladado cuestiones alejadas de lo habitual. De la incidencia del virus en su deporte y en la normalidad que se trata de alcanzar en el vestuario azulgrana, que retomará el trabajo el miércoles 18 de marzo tras cuatro días de descanso.

Una situación excepcional que se vive “con la misma incertidumbre que todo el mundo e intentando ceñirnos a las medidas preventivas que nuestros servicios médicos y el Estado nos han dado”, ha valorado un Míchel que traslada el deseo para la entidad de estar “tranquilos, pasar este periodo de la mejor manera posible para que todo se solucione por el bien de los españoles”. Permanecer lo máximo posible en casa y evitar los lugares concurridos también figura en el protocolo que la Liga de Fútbol Profesional envió a los clubes y que la SD Huesca está siguiendo a rajatabla.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca cancela los entrenamientos hasta el miércoles

Además, se siguen directrices particulares definidas por el club y los servicios médicos; el fin, “intentar que esta situación no nos pille de nuevas y seamos conscientes de lo que se está viviendo en el país”. En el aspecto más puramente deportivo, Míchel ha reseñado que se va a mantener un breve periodo de descanso y “a partir de ahí intentaremos volver a la normalidad en la medida de lo posible y siempre con la sensación de incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a volver. Hay que afrontar el trabajo de forma dinámica y ver cómo planificar estas semanas en las que no vamos a competir”.

El cuerpo técnico azulgrana permanece de este modo abierto a los cambios que se puedan producir puesto que “nos han dicho que son dos semanas sin competir, pero realmente no sabemos cuándo se va a producir la vuelta. Haremos una planificación muy abierta y flexible para superar estas semanas, con estos primeros días de descanso porque los jugadores están soportando una fuerte carga de trabajo. Después, en función de las noticias que recibamos de la Liga y los estamentos gubernamentales definiremos los entrenamientos”, ha zanjado Míchel.