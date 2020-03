Javi Galán: “Todas las medidas que se tomen por el coronavirus serán por el bien de la gente”

El coronavirus y las medidas tomadas en la mañana de este martes llegaron también hasta el entrenamiento de la SD Huesca en el IES Pirámide, primero de la semana tras guardar descanso el día anterior. La noticia de que las dos próximas jornadas se deberán jugar a puerta cerrada no pasó ni mucho menos desapercibida toda vez que el sábado los azulgranas deben visitar al Málaga y la próxima semana recibir al Mirandés. La situación, como reconoció Javi Galán, será “un poco rara”, porque como en su caso, la gran mayoría de los futbolistas azulgranas no están acostumbrados a jugar sin público en la grada. “Nunca me ha tocado algo así, pero al final nos tenemos que adaptar y nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar y estar centrados en el partido”, expuso el lateral izquierdo, para el que “todas las medidas que se tomen serán por el bien de la gente”.

El hecho de que en primera instancia el Huesca se vaya a encontrar un campo contrario sin aficionados locales “te puede beneficiar un poco”, valoró Galán, aunque también matizó que “va a ser una medida igual para todos” apuntando a que posteriormente ocurrirá lo mismo en El Alcoraz.

Para superar al Málaga y romper así con la mala dinámica a domicilio, los de Míchel aún no han ganado fuera de casa en la segunda vuelta, el extremo consideró que lo que hay que hacer es “seguir confiando en nosotros mismos”, aunque también reconoció que aún no han encontrado la clave “para tener solidez en el momento que achuchan”.

Galán, que espera que el choque en la Rosaleda sirva para volver a mantener la portería a cero como en el 2-0 anterior ante el Fuenlabrada y para comenzar a construir una racha larga de resultados positivos, explicó que en el último compromiso se sintió “cómodo”. En él, tras haber cumplido ante el Extremadura un partido de sanción, volvió a ser titular, circunstancia extraña dado que, en igualdad de condiciones, Míchel siempre ha mostrado mayor querencia por Luisinho. “Entreno todo el año para que cuando el míster cree oportuno que juegue aprovechar la oportunidad”, explicó al respecto. Ahora podría volver a repetir en el once, aunque prefirió no adelantar acontecimientos: “Somos un equipo muy competitivo en todos los puestos y eso es lo que nos hace crercer como grupo”.