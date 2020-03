Alerta amarilla con cinco jugadores de la SD Huesca apercibidos

Una tarjeta más y serán suspendidos de cara al siguiente encuentro. Tras la disputa de la jornada 31, la SD Huesca cuenta con cinco jugadores apercibidos de sanción por acumulación de tarjetas, Ya lo estaban Josué Sá, Ferreiro y Juan Carlos, y a ellos se les unieron Raba y Pulido, siempre y cuando el Comité de Competición no retire las cartulinas que les mostró el colegiado Varón Aceitón en el 2-0 con el Fuenlabrada por, según reflejó en el acta en ambos casos, “derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria”. Aunque los azulgranas no son ni muchos menos un equipo bronco, son el 12º con más amarillas y el antepenúltimo en cuanto a rojas directas, solo han sido expulsados de esta manera Rafa Mir y Sá, lo cierto es que todo hace indiciar que por el puro paso del tiempo y de los partidos cada vez va a ser más común que Míchel no pueda contar con alguna de sus piezas por estar cumpliendo algún castigo.

Entre los que se encuentran en el alambre figura la pareja de centrales más habitual a lo largo del curso y que viene siendo la elegida desde que hace cuatro jornadas, en la victoria sobre el Almería, Insua tuviese que entregar lesionado su testigo a Sá. Mientras que el portugués, que lleva disputados 21 encuentros, completará su primer ciclo con la próxima amonestación, a Pulido le resta una para cerrar el segundo de su cuenta particular. Son ya nueve las tarjetas que arrastra a lo largo de las 29 jornadas en las que se ha vestido de corto.

El manchego vio la quinta en el cruce con el Lugo y se perdió por ello la visita a la Ponferradina. Desde entonces, han transcurrido cinco jornadas en las que solo frente al Almería no fue sancionado.

También están amenazados los dos futbolistas que han ocupado los extremos en las cinco últimas citas. Ferreiro lo lleva estando desde el cruce en Ponferrada, mientras que Raba alcanzó su cuarta amarilla en el minuto 38 del último careo. Juan Carlos, por su parte, ha esquivado la sanción durante once jornadas. La última cartulina que le enseñó un árbitro fue en el cruce con el Mirandés todavía en la primera vuelta.

Vuelta al trabajo

El equipo regresa el martes al trabajo tras guardar este lunes descanso. Los jugadores están citados a las 10.30 en el IES Pirámide para empezar a preparar la visita al Málaga. Hasta el viernes, día en que partirán a la ciudad andaluza, los azulgranas realizarán otros tres entrenamientos.