Álvaro Fernández: “Nunca he perdido la confianza en mí mismo”

La portería a cero ocupaba un lugar destacado entre los objetivos a cumplir por la SD Huesca desde hacía demasiado tiempo. Doce jornadas. Una travesía por el desierto para un equipo que lució firmeza defensiva en la primera vuelta, con nueve de los 18 primeros partidos imbatido. El contraste, los 19 tantos encajados desde el 30 de noviembre en Alcorcón (0-2) y hasta este sábado en el que se derrotó al Fuenlabrada por 2-0. Lo celebraron Míchel Sánchez, los futbolistas y, en especial, el meta Álvaro Fernández tras mas de dos meses sometido a la zozobra de la pérdida de una seguridad atrás que había hecho mella en la confianza y los resultados de los azulgranas.

Se alcanzaron así varias metas en una para reivindicar la pujanza oscense en su búsqueda del ascenso directo con once jornadas aún por delante. “Era un partido, como todos, muy importantes en los que conseguimos el objetivo más importante, la victoria, y la portería a cero. Hasta ahora no lo habíamos conseguido por circunstancias y detalles, estábamos trabajando en ello, y el equipo hizo un partido espectacular en defensa, muy solvente”, ha recordado el riojano tras el entrenamiento de este domingo.

Ha aportado asimismo el dato de que los fuenlabreños tan solo tiraron dos veces a portería, lo que recordó “al Huesca de la primera vuelta”. Míchel había puesto el énfasis en esta circunstancia tras una primera mitad en la que los azulgranas pasaron por encima del Fuenlabrada y “nos pudimos ir con 4-0 al descanso. El mensaje fue muy claro, el técnico quería portería a cero y fue una segunda mitad perfecta. Hicimos que no pasara nada, todo a favor, y ellos apenas se acercaron a portería a pesar de no tener el balón tanto como tenemos acostumbrada a la gente”.

Inmerso en una dinámica tan dura para un guardameta, Álvaro Fernández ha lidiado durante todo este periodo con el peso psicológico de la firmeza defensiva perdida y las dudas respecto a su rendimiento. “Lo intento llevar de manera natural. Los goles se los marcan al portero, se trataba de tener la cabeza y fría y tranquilidad, jugar con seguridad. Es un punto de inflexión y el equipo lo mereció; en lo personal es muy satisfactorio, reconforta. Nunca he perdido la confianza en mí mismo pero ayuda”, ha analizado.

El choque pudo cambiar si el árbitro hubiese concedido el gol de Jeisson, anulado tras una falta previa de Iban Salvador a Mikel Rico en el inicio de la jugada, “muy rápida, y la acción del delantero es muy buena. En televisión se ve claro el codazo a Mikel”. Más que alegrarse en lo personal, el riojano se refiere al mérito colectivo después de “haber recibido muchos goles y muchos lanzamientos a puerta. Por fin recordamos al Huesca de la primera vuelta; no es fácil, porque todos se juegan mucho y proponen”.

Con toda la semana por delante ya se asume el reto a domicilio; esta vez, el sábado en Málaga para romper de una vez por todas la dinámica que también arrancó tras la victoria en Alcorcón. Desde entonces, dos empates y cinco derrotas como visitantes. “Fuera nos está costando, esperemos que sea un punto de inflexión la portería a cero. Será un partido complicado ante un rival en buena dinámica. Ha sabido solventar todos sus problemas y La Rosaleda es un estadio complicado. Nosotros llegaremos en buen momento”, señala Álvaro.

El meta es de los que se fijan en los rivales directos y cifra en cinco los aspirantes claros al ascenso: Cádiz, Real Zaragoza, Almería y Girona además de los suyos. Los estudia y afirma que “sigo todos los partidos, los veo, y creo que los cinco tenemos las mismas posibilidades de conseguir esas dos ansiadas plazas y el Huesca está en condiciones de conseguirlo”.

Asoma ya en el horizonte la próxima convocatoria con la selección española sub 21, que se medirá a Kazajistán en Alcorcón el martes 31 de marzo. La más que probable llamada a Álvaro Fernández y la posible a Sergio Gómez les harían perderse la cita en Albacete de dos días antes. “No es agradable perderse un partido de liga, lo tienen que mirar para que no repercuta en los futbolistas de Segunda División pero no pienso en ello. Me centro en los encuentros con Málaga y Mirandés y, si me convocan, acudiré con la máxima ilusión”, ha valorado.