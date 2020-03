Míchel quiere a una SD Huesca “dominadora” ante el Fuenlabrada

Tiene claro Míchel Sánchez que las posibilidades de éxito este sábado ante el Fuenlabrada en El Alcoraz (18.15) pasan por uno mismo y por que la SD Huesca recupere la mejor versión, extraviada en la mayoría de partidos de esta segunda vuelta. Por ello, en la lista de deseos del técnico azulgrana figura el propósito de enmienda tras una semana en la que por fin ha podido contar con todos sus futbolistas. “Este equipo nunca ha dejado de esforzarse y de pelear, es lo mínimo que nos pueden pedir y da intensidad, ritmo y compromiso. Si va acompañado de buen juego, mejor todavía”, ha expresado este viernes en la sala de prensa del estadio.

Sus palabras han estado acompañadas de una dosis de reivindicación frente a las críticas tras el empate con el Extremadura y la falta de éxitos a domicilio: “Cuando ganas, el estilo es bueno y si no, entran dudas. Hay que mantenerlo y nosotros introducimos matices en ataque y defensa. Es algo con lo que se tiene que convivir. Me gusta el Huesca dominador que no permite el tú a tú. Tener el control de las situaciones de juego y ese es el equipo que quiero”. Será más fácil de alcanzar con más efectivos y a la espera de un Doukouré que “puede aportar mucho”.

Aguarda un Fuenlabrada con el 3-2 de la primera vuelta aún fresco en las memorias de todos y al que “es muy difícil crear ocasiones. Es extraño que encaje cuatro goles como la semana pasada con el Alcorcón (3-4), espero un partido cerrado. Tenemos que saber jugar con eso, atacar y buscar portería rival, mantener equilibrio defensivo para no sufrir en las contras”. Se refiere Míchel a tener “paciencia, equilibrio y atacar bien para no sufrir. Meter un ritmo alto al juego y no pasar apuros sin balón”.

El entrenador azulgrana realiza una lectura de la situación general en la liga en la que “no se puede fallar en casa ni fuera, la clasificación es muy ajustada. Tenemos un déficit de puntos si se compara con el ascenso directo. Hay que sumar de tres en tres y va a ser así hasta el final. Si somos capaces, vamos a estar en disposición de aprovechar el fallo del rival. Es un partido de tres puntos importantísimos con nuestra gente. Queremos ser un equipo fiable sabiendo que es una victoria muy necesaria”.

En un contexto en el que el cuerpo técnico toma decisiones a partir de la “competitividad y los estados de forma”, la plantilla es “amplia y competitiva” y abre la posibilidad de cambios en el once. Preguntado por un posible relevo bajo palos, Míchel ha replicado que “se harán cambios si es necesario como en cualquier otra posicón. Decidimos que hay que hacer un cambio en un puesto y no hay que darle más vueltas”.

A partir de una humildad necesaria, el preparador califica el estado anímico de su plantilla de “tranquilo”: “Tenemos la sensación de que trabajamos bien y eso nos da confianza y seguridad, muchas veces los resultados no reflejan lo que se ha trabajado”. En el debe aparece la necesidad de recuperar la firmeza defensiva, una estadística que pide una vuelta. “Es la misma plantilla que a principio de temporada con algún cambio. Ha habido partidos en los que el factor suerte o errores puntuales nos han condicionado mucho. Somos capaces de mantener la puerta a cero con los mismos futbolistas”, valora Míchel Sánchez, convencido además de que el tono físico de los suyos sigue siendo “bueno”.

Respecto a las declaraciones realizadas por Luisinho el jueves, cuando señaló que “la gente que no venga al estadio a animar, que mejor se quede en casa”, el entrenador de la SD Huesca ha replicado que “necesitamos a la gente, sí o sí. La unión tiene que ser la que nos dé ese extra que necesitan los equipos. Necesitamos a la afición más que nunca y tenemos que remar juntos porque somos más fuertes para lograr un objetivo difícil”.