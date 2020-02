Los futbolistas de la SD Huesca pasan página y se centran en el Extremadura

Jorge Pulido posee envergadura moral para calibrar la situación de la SD Huesca más allá de que cumpla cien partidos este sábado en la cita con el Extremadura en El Alcoraz (16.00). El capitán azulgrana ha mostrado el sentir del vestuario tras unos días marcados por las consecuencias del arbitraje y la derrota en Vallecas. Mientras el club trabaja para minimizar el daño ocasionado por la labor de Ais Reig y ha acudido a Apelación para insistir en que se retiren las amarillas a Josué Sá, Raba y Galán tras la negativa del Comité de Competición, los futbolistas se emplean sobre el verde para derrotar a los extremeños y volver a lucir intratables en su estadio.

“Estamos un poco más liberados. Yo pasé dos días bastante fastidiado, se puede perder o ganar, pero las situaciones que se dieron en Vallecas desde el minuto uno dan que pensar”, ha recordado el zaguero, quien ya pasa página con una obligación por delante. “Nos viene un partido importante en casa y hay que sacar los tres puntos, también la semana siguiente ante el Fuenlabrada. Tenemos ganas de demostrarlo y la gente de que volvamos aquí después de lo que pasó. La afición me ha transmitido su apoyo e incluso más ganas que antes”, ha añadido.

Pulido considera que se dio una versión mejorada pese a caer ante el Rayo Vallecano, como también se estuvo a punto de ganar en Oviedo y Elche o de puntuar en Gerona. Urge mejorar las cifras a domicilio y “las sensaciones son algo mejores que en la primera vuelta. Ahora hay dos citas en El Alcoraz y luego ya veremos si hay que darle una vuelta a algo”. Un partido para estar unidos, “más que nunca”, para sacar el partido adelante.

Juzga que “hay que salir al cien por cien, más si cabe. Otras veces tras la derrota quizá son más ambigüos pero esta vez han sido positivos, nos dicen que van a estar en El Alcoraz a muerte y eso nos motiva mucho”. El Extremadura pertenece a esa nómina de equipos que pelean por la permanencia y venden cara su piel en este tramo final de la campaña, por lo que no caben confianzas. “Todo el mundo juega mucho y no nos podemos relajar. Tenemos que salir con intensidad, el partido del Almería es un calco de lo que debemos ser y no perderlo nunca”, valora Pulido.

Tras quitarse la máscara protectora, “con algo de riesgo porque me impide un poco la presión”, está preparado, como también Luisinho e Insua, que volverán a estar disponibles respecto a la cita de Vallecas. A falta del entrenamiento de este viernes, que tendrá lugar a puerta cerrada, Míchel Sánchez también ha recibido la buena nueva de la inclusión de Cheick Doukouré en el trabajo grupal, por lo que el momento de su estreno está más cerca y supera ya la lesión en el bíceps femoral izquierdo.