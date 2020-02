Mosquera, la pieza clave sin recambio en la SD Huesca

Es uno de esos jugadores alrededor de los cuales Míchel Sánchez construye semana tras semana su once inicial. Sin embargo, a diferencia del resto de esos pilares, él no cuenta con un sustituto natural. Cuando Álvaro ha estado concentrado con la selección española sub 21, la portería la ha cubierto Yáñez con garantías y, aunque Pulido y Rico también son inamovibles, en el banquillo existen variantes para cubrir su posible ausencia. Con Pedro Mosquera, esto no es posible. El gallego lleva toda la temporada siendo el único medio defensivo de la SD Huesca. El hombre con el que debería haber compartido los minutos, Doukouré, se ha mantenido inédito a lo largo del curso, y el que podría haber sido una tercera alternativa, Seoane, no gozó de oportunidades y salió cedido al Lugo en enero.

Como consecuencia, el ex del Deportivo, llegado este verano como una de las incorporaciones prioritarias para el director deportivo Rubén García, acumula 2.428 minutos, solo uno menos que el que más de toda la plantilla, Jorge Pulido. Ha sido titular en 27 ocasiones y únicamente se ha perdido una cita, la visita al Mirandés, para la que estuvo sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Una carga de trabajo que él asegura no acusar. "Cada día estoy mejor físicamente", manifestó este miércoles antes de comenzar a entrenar.

Su papel dentro del entramado de Míchel es el de dar equilibrio a la medular de un equipo que gusta de hacerse con la posesión. Es el encargado de apoyar a la defensa en la salida del balón y de cortar las aproximaciones rivales. Ambas funciones explican que sea el azulgrana que más pases da, 1.567, y el que más recuperaciones consigue, 33.

Solo en una ocasión el técnico madrileño optó no alinearlo de inicio aún teniéndolo disponible. Fue en el cruce con el líder, el Cádiz, en el Ramón de Carranza. El trivote en tierras gaditanas lo conformaron Eugeni, Juan Carlos y Mikel Rico, al que sustituyó en el minuto 69. Entonces, el resultado fue de 1-0. Con la misma medular, tampoco se logró la victoria durante su ausencia en Miranda de Ebro (2-0).

El club es consciente de la soledad de Mosquera en una competición tan larga como es la Segunda División y por ello ha tratado de buscarle un compañero. En el mercado de invierno, en el que se dio salida a Musto, se intentó incorporar sin fortuna a jugadores como Christian Rivera y Ruiz de Galarreta, capaces de realizar varias funciones en el centro del campo y, posteriormente, hubo un acercamiento al internacional surcoreano de larga experiencia en la Premier League, Ki Sung-yueng. Sin embargo, el futbolista acabó recibiendo ofertas de Primera División y esta semana ha firmado con el Mallorca.

"Intento jugar lo mejor posible y que el míster esté contento", se mostró humilde, recordando que pronto tiene que estar disponible Doukouré. No en vano, tras su última lesión, el costamarfileño ha vuelto a ejercitarse sobre el césped y se espera que en breve pueda entrenar de nuevo al mismo ritmo que el resto del grupo. La confianza que se tiene en el rendimiento que puede dar una vez que esté completamente repuesto y el hecho de que tan solo resten trece jornadas para el fin de la temporada regular hacen que el club, salvo gran oportunidad de mercado, haya desistido ya de realizar algún nuevo fichaje.

"Hay que pasar página"

"Tenemos que pasar página y de cara al próximo partido llegar con la cabeza limpia". Pedro Mosquera se erigió este miércoles en voz del vestuario con la intención de dejar claro que hay que olvidar la derrota con el Rayo Vallecano y la polémica con el árbitro Ais Reig para centrarse en el compromiso del sábado frente al Extremadura en El Alcoraz (16.00). "Estamos concienciados de lo que tenemos que hacer, quedan trece partidos y hay que ganar los máximos posibles para optar a todo", alentó.

De cara al choque con los de Almendralejo, consideró que "ahora todos los partidos son complicados" y que el rival "lo va a dar todo porque pelea por no descender". Por ello, añadiendo que la cita es en casa, hay que estar "supermotivados". Como modelo de lo que se debe hacer puso la victoria con el Almería. "Se vieron variantes en nuestro juego y eso siempre es positivo".