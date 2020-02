Pedro López: “Nos sentimos totalmente amenazados en cada jugada”

El vestuario de la SD Huesca tiene todavía muy presente todo lo vivido el pasado domingo en su visita al Rayo Vallecano, saldada con un 2-0 en el que el árbitro Ais Reig fue protagonista. Más allá de los posibles errores puntuales, un gol anulado a Okazaki y un penalti señalado a Josué Sá por mano, lo que especialmente indigna a los azulgranas fue la actitud del colegiado del comité valenciano hacia ellos. “Nos sentimos totalmente amenazados en cada jugada del partido”, aseguró este martes en varias ocasiones Pedro López, futbolista más veterano de la plantilla y que ejerció de su portavoz en la vuelta al trabajo de los de Míchel Sánchez tras un día de asueto en el que no resultó sencillo pasar página.

El lateral derecho relató varios de los agravios sufridos sobre el césped y que hicieron que hasta los rivales les preguntasen acerca de si habían tenido algún problema anterior con el trencilla, que, por otro lado, era la primera vez esta temporada que ejercía de juez en un encuentro del Huesca. El ex del Levante, de 36 años, corroboró que Ais Reig les había dicho que “dejásemos de protestar porque no nos iba a pitar ninguna falta”, algo que Míchel ya denunció tras el partido. “El árbitro puede hacer su trabajo bien o mal, puede tener un día bueno o malo al igual que nosotros, pero nunca había visto una actitud así en casa córner, en cada falta lateral”, expuso.

Sobre el penalti de Sá, en el que el balón golpeó en el brazo del portugués, que se encontraba pegado al cuerpo, afirmó que el arbitro les apercibió de no tocar el balón “porque iba a pitar penalti” antes de revisar con el responsable del videoarbitraje la acción. A este respecto también expuso que “no entendemos muchas cosas de la conversación con el VAR, no era normal lo que estaban discutiendo”. Además también reconoció que se encontraban desconcertados con el criterio a la hora de señalar mano y penalti: “Han tenido charlas y reuniones sobre el tema y siempre nos dicen que el brazo pegado al cuerpo no es penalti y cuando después de todo eso te lo señalan, te desconcierta”. “El sonido del balón cuando te pega con el brazo abierto es diferente de cuando lo tienes pegado, y se oyó”, incidió en el asunto.

Su conclusión es que “pasaba algo raro”. “No sabría explicar, pero tantas amenazas no son normales”, denunció.

Al margen del arbitraje, sobre el que no quiso cargar toda la responsabilidad de la derrota, Pedro López también realizó autocrítica del rendimiento del equipo, que, a pesar de la evolución en su juego, no consigue ganar a domicilio, acumula tres derrotas consecutivas fuera de casa y solo ha sumado dos puntos en sus últimos cinco desplazamientos. “Nosotros hicimos cosas mal, hubo momentos en los que nos desorganizamos muy fácilmente y eso no puede volver a pasar, tenemos que ser un bloque en defensa y en ataque”, hizo propósito de enmienda.

La consecuencia del tropiezo en la clasificación es que los puestos de ascenso directo se han alejado. El Real Zaragoza, que es segundo, está a cinco puntos, y el Cádiz, el líder, a seis. “No nos podemos venir abajo, quedan trece jornadas y éste equipo no va a parar de trabajar, hay que levantarse”, alentó.

Para ello, el próximo sábado se presenta en El Alcoraz el Extremadura (16.00). “Sabemos que somos muy fuertes en casa y lo único que queremos es que llegue el siguiente partido para, primero, jugar muy bien al fútbol y, segundo, ganar”, avanzó. “Con la unión de todos, nos irán bien”, arengó.