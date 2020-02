La indignación que acompañaba a la SD Huesca por la actuación arbitral de este domingo en la derrota ante el Rayo Vallecano (2-0) encontró reflejo en las palabras de un Míchel Sánchez y Manolo Torres, que elevaron la voz como no lo habían hecho en todo el curso para protestar por el penalti pitado a Josué Sá además de denunciar que no se les había dejado jugar con la misma intensidad que al Rayo. Míchel, contundente: "El gol anulado a Shinji Okazaki puede entrar en la lógica, pero en dos años de VAR no se ha pitado un penalti así. Creo que le han llamado para decirle que no era desde el videoarbitraje".

Para el técnico, se trata de criterios que cambian el choque porque "se ponen 1-0 y nos pueden ganar. Tienen intensidad y pierden poco. Hemos tenido opciones, no digo que hubiese sido diferente pero lo han condicionado. No se puede pitar ese penalti porque no lo es". E insistía en la certeza de que a Ais Reig "le han dicho que fuera a ver la a porque no es. Se atreven a corregir una decisión arbitral cuando se trata de un error manifiesto. No ha medido igual la intensidad de los dos equipos. Me choca bastante y no me ha gustado nada. Antes, no hemos sido perjudicados ni beneficiados pero hoy (por ayer) sí que me siento así, estoy cabreado y hay dos jugadas muy graves que cambian el transcurrir del juego".

También desveló Míchel que el cuarto árbitro le estaba diciendo que no se trataba de una pena máxima. Más allá, reconoció que "no sé si hubiéramos ganado. Los dos equipos hemos tenido opciones. Hemos sido más verticales que otras veces. Me encanta este tipo de partidos y tratar de tú a tú al rival, pero me voy con la sensación de que no nos han dejado competir igual".

E insistía con impotencia: "Se puede pitar mano de Okazaki, lo puedo entender. El penalti, no. Hay árbitros fantásticos con los que se pueden discutir jugadas desde el respeto. Pido que nos tengan respeto también". Las consecuencias, para Míchel, no deberían ir más allá en lo anímico: "Esperemos que este partido no nos condicione, que el jugador sea fuerte. Están fastidiados. Se ha defendido con fuerza e intensidad hasta que nos han dejado".

El consejero delegado del club, Manolo Torres, se mostró en la misma línea. "No es habitual para el club hablar del arbitraje, y desde la indignación hay que hacerlo. Manifestar con contundencia que se han vivido situaciones kafkianas. Es fácil pitar al Huesca. Se han anulado siete goles del delantero centro y nunca se ha cuestionado el sistema arbitral", argumentó.

Y además, "nos molesta que cuando se le da un toque desde el VAR no rectifique la acción. Creo que el esfuerzo de los profesionales, del club y la provincia exigen que alcemos la voz. Este tipo de situaciones no pueden volverse a dar". El protagonista, Josué Sá, también estaba más que sorprendido: "No es penalti porque tenía el brazo pegado al cuerpo y no podía hacer más. Me gustaría que el árbitro me lo explicase. No me había pasado algo igual en mi carrera y con el VAR se comprende menos todavía".