La SD Huesca viajará a Vallecas con la lección aprendida

“Fue un meneo tremendo en casa”. Juan Carlos describió y resumió este martes de forma muy gráfica lo acontecido nueve jornadas atrás en la visita del Rayo Vallecano a El Alcoraz que se cerró con un inesperado 0-2 en un choque en el que se vieron las caras dos recién descendidos que están teniendo un transitar muy distinto en su regreso a la Segunda División. Mientras que los azulgranas se encontraban, y siguen, en los puestos altos de la tabla, los madrileños pugnaban, y pugnan, por sacar la cabeza de la enmarañada zona media. Sin embargo, como recordó el centrocampista gallego, “nos dominaron en todas las facetas del juego y casi no tuvimos ninguna opción”. Ahora, el próximo domingo, toca volver a verse las caras, esta vez en el feudo de los de Paco Jémez (21.00), en un partido cuyo precedente está muy presente en el vestuario de los altoaragoneses.

No en vano, ya tras la victoria del sábado pasado ante el Almería (3-2), un peso pesado del vestuario como Ferreiro hizo referencia al siguiente compromiso hablando de que hay cierta sensación de “un poquito de revancha”. “Fue el mejor equipo con el que nos hemos enfrentado”, aseguró. Juan Carlos no quiso hablar de ‘vendettas’, pero sí que reconoció que fue el rival “que más nos superó en casa”.

No en vano, hasta entonces los de Míchel, que regresará el domingo a la que es su casa futbolística, solo habían perdido en una ocasión en su estadio, con el Albacete (0-1), y empatado en otra, con el Elche (1-1), todo lo demás habían sido victorias y así ha seguido siendo tras el paso de los madrileños. Hasta encontrarse ahora, con dos tercios de la competición ya cumplidos, cuartos a un punto del ascenso directo. El Rayo, por su parte, es 12º a cuatro puntos del ‘play off’ tras una racha liguera que incluye nueve partidos sin perder, con tres victorias y seis empates.

El último triunfo ante el Almería, que enjuagó el precedente de las dos derrotas anteriores lejos de El Alcoraz, Juan Carlos espera que haya servido como punto de inflexión y que la línea iniciada pueda tener continuidad también a domicilio, talón de Aquiles del curso. “Hay que mantener sensaciones y ser regular para que no cambiemos tanto de casa a afuera”. Por eso, entre los objetivos que por al grupo en Vallecas sitúa el “tocar el techo de lo máximo que podemos dar”.

En el plano personal, el duelo con los indálicos supuso el regreso a la titularidad del coruñés, que sumaba tres jornadas sin contar con minutos. “Tenía ganas de ayudar”, reconoció, aunque también apuntó que “hay que saber llevar los momentos buenos y los malos, por eso no me he dejado ir”. “Sabía dónde venía, el proyecto que había y el nivel que tenemos que hace que cuando se producen cambios el equipo no varíe”, analizó.