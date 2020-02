Mikel Rico, a dos goles de su mejor marca en una temporada

El idilio de Mikel Rico con el gol esta temporada se mantiene intacto. Tras el doblete que consiguió el sábado en la victoria contra el Almería, el centrocampista se ha consolidado como el pichichi de la SD Huesca con un total de siete dianas confirmando que a sus 35 años, y tras haber quedado recluido en un papel residual en sus últimos tiempos en el Athletic, está cuajando una de sus mejores temporadas hasta el punto de que solo le quedan otros dos aciertos ante la meta contraria para igualar su marca más destacada a este respecto hasta la fecha, los nueve tantos que festejó en la 2004-05 con el Conquense en Segunda B.

El medio vizcaíno acumula a lo largo de los 16 ejercicios que llevaba compitiendo en las tres principales categorías del fútbol nacional un total de 56 goles en partido oficial repartidos entre cinco equipos distintos, el Conquense, el Polideportivo Ejido, la SD Huesca, el Granada y el Athletic. En todas las temporadas, salvo en la última en la que solo tomó parte en cuatro encuentros de liga con los leones de San Mamés, ha logrado marcar. La cifra actual, que con 14 jornadas por delante invita a pensar en que puede batir su récord, es ya también su mejor dato como azulgrana al sobrepasar las seis dianas que aportó en el camino hacia el primer ascenso a Segunda.

De hecho, los números que ha obtenido a lo largo de su carrera indican que sus estancias en El Alcoraz afinan su olfato goleador. En sus tres etapas con los altoaragoneses reúne ya 18 goles. Además de los últimos siete y los seis ya referidos de la 2007-08, en la 2009-10 obtuvo cinco. En sus seis cursos con el Athletic logró catorce; en los tres con el Granada, siete; en los dos con el Polideportivo Ejido, cuatro; y en los otros dos con el Conquense, 13.

Él, que además suma cuatro asistencias, se mantiene con los pies en el suelo. "Las ocasiones a veces entran, a veces no. Como ya dije al principio, cuando no entraban, a veces es cosa de un centímetro”, expuso tras el duelo con el Almería recordando que el inicio del curso no fue tan halagüeño. No en vano, se da la circunstancia de que todos sus goles actuales se han producido dentro ya del segundo tercio de la competición. La cuenta la inauguró en la visita a El Alcoraz de el Oviedo en la jornada 15 por partida doble. De hecho, esos dos tantos en un partido, añadidos a los otros dos contra el Almería hacen que por primera vez Rico haya firmado dos dobletes en una misma temporada. También introdujo el balón entre los tres palos en el triunfo en Alcorcón (0-2), en el empate en Elche (1-1) y en la victoria contra el Tenerife (2-1).

Por detrás en la tabla de goleadores azulgranas se sitúa el otro futbolista que marcó frente al Almería, Okazaki, que acumula cinco tantos. Con cuatro aparece Juan Carlos y con tres, Eugeni y Raba. Todos ellos salvo el ariete japonés son jugadores que se incorporan al ataque desde la segunda línea. Con la misión de aportar más polvora a la delantera oscense, se firmó en el mercado de invierno a Rafa Mir, que ya ha contribuido con dos aciertos en los cuatro partidos en los que ha tenido minutos.