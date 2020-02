Afronta el doble reto la SD Huesca de superar este sábado al segundo clasificado, el Almería, en El Alcoraz (16.00) y revertir las sensaciones ofrecidas en Ponferrada y Gerona. Sabedor de ello, el técnico Míchel Sánchez ha mostrado este viernes la certeza de que los azulgranas recuperarán su mejor versión en una cita de alta dificultad. El madrileño asegura que “si queremos luchar por el ascenso tenemos que conseguir tres puntos importantísimos” y cunden en el vestuario las ganas de pasar página a las derrotas de El Toralín (3-1) y Montilivi (1-0).

Míchel considera esta como “una oportunidad en nuestra casa y queremos hacer un gran encuentro para tener mejores sensaciones que en los anteriores”. El conjunto andaluz, con Guti al frente, también atraviesa un momento de duda que no impide que el técnico lo califique como “potente”. “Es un equipo con muy buenos futbolistas que ahora trabajan más sin balón. Tenemos que hacer un gran partido y ser muy agresivos, robar rápido y no dejarles pensar”.

El preparador ha admitido que se ha perdido en estas jornadas “el descaro ante la portería rival, hemos llegado menos a campo rival y reducido las situaciones de hacer daño de verdad. No hemos sido tan verticales y esto se ha de solucionar lo antes posible. Engancharnos nosotros y la gente”. Más que enrocarse en lo que se ha hecho mal, Míchel ha estado buscando soluciones durante la semana. Y parece haberlas hallado: “Vamos a ser ese equipo vertical que mire portería rival y sea muy agresivo. Aprovechar los espacios y ser más verticales sin perder el orden y el equilibrio”.

No está preocupado el preparador por un centro del campo sostenido por los incombustibles Mosquera y Mikel Rico pese a la lesión de Doukouré y la salida de Seoane. “Están bien físicamente, el problema sería tener alguna lesión. Los números no demuestran que el equipo haya perdido algo de tono físico”. Y preguntado por soluciones, anuncia que “podemos jugar con dos mediocentros y un mediapunta. Hay alternativas y siempre nos hemos de fijar en el próximo partido, lo vamos a seguir trabajando para poner remedio a una situación que se pueda dar. No podemos dejar pasar estas oportunidades en El Alcoraz”.

Asimismo, el técnico azulgrana se siente “respetado” y “en una posición idílica” en el club oscense e intenta “devolver la confianza”: "Confío mucho en mi trabajo y en los jugadores, somos capaces de resolver situaciones y ganar partidos”. Así, “quiere” la presión que acompaña al objetivo del ascenso a Primera y trata de hacer entender a su futbolistas que “no hay puntos más importantes que otros. Quedan 15 jornadas y hay que sumar estos tres”.

Con la confianza de compensar la baja del sancionado Rafa Mir, Míchel ha reivindicado la figura de un Juan Carlos Real que pese a haberse caído de su libreta en las más recientes jornadas es “un jugador importantísimo y este sábado lo será. Hay momentos o estados de forma en los que podemos utilizar a todos más o menos. Nos va a dar mucho rendimiento”. Reivindica Míchel que “estamos igual de fuertes que después de ganar al Lugo” y entiende que la afición esté enfadada “igual que nosotros. Somos los primeros que lo sentimos cuando no estamos bien. Juntos podemos conseguir más cosas, hemos de dar el primer paso y lo haremos”.