Pedro Mosquera: "Nuestra ilusión sigue intacta a pesar de la derrota"

Con la derrota ante la Ponferradina reciente todavía, la SD Huesca ha regresado a los entrenamientos en la matinal del domingo tras el viaje de regreso nada más concluir el encuentro. Así, los suplentes y los ausentes en la tarde de ayer han sido quienes se han ejercitado junto a Míchel con la posterior incorporación de los habituales. Una vez concluido, Mosquera ha sido el encargado de valorar lo sufrido en El Toralín, considerado como "un resultado abultado".

Sobre el mismo ha definido que "ellos tuvieron mucha efectividad y nosotros no tanta. Es verdad que tampoco merecimos ganar el partido". El golpe resulta doble por las sensaciones mostradas y por la oportunidad que tenía el conjunto azulgrana a lo que ha tratado que "llevábamos unas semanas que podíamos dar ese pasito para meternos en ascenso directo y no lo estamos haciendo, pero queda muchísima liga y tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos jugadores para hacerlo y estamos en que llegue ese momento en el que podamos encadenar varias victorias consecutivas que nos hagan estar ahí arriba definitivamente".

Respecto a los motivos, "es un poco todo. El partido empezó igualado y luego a partir de esa falta y la siguiente se desestabilizó. Aun así, creo que el equipo no se rindió y a pesar de que no fue un partido bueno ni mucho menos el equipo lo siguió intentando. Cuando pierdes así, sabe diferente a empates como el de Oviedo o Elche. Cuando son partidos así hay que aprender a seguir trabajando", ha afirmado el gallego de cara a los próximos choques.

No es ninguna novedad que los oscenses han dejado una imagen preocupante en los partidos a domicilio, pues no ganan desde el 30 de noviembre de 2019 ante el Alcorcón. "Como al 90% de los equipos, cuesta más fuera de casa que en casa. A nosotros nos está costando un poco más y estamos trabajando en eso. Sí que es verdad que llevamos muchos kilómetros acumulados. Son viajes a León, a Ponferrada… pero no son excusas. El otro día no estuvimos fluidos con el balón. Hay que aprender para que en otros partidos que nos planteen así tener soluciones".

Por otro lado, se avecina un mes de febrero complicado que no han empezado con buen pie, pues "en esta categoría, y más en esta segunda vuelta, va a ser muy complicado ganar partidos porque todo el mundo se juega algo. Unos la permanencia, otros el ‘play off’… Nunca sabes qué rival va a ser mejor o peor".

Sin embargo, la última derrota no ha ocultado el objetivo y las intenciones de la SD Huesca, y es que Mosquera ha expresado que "nuestra ilusión sigue intacta a pesar de la derrota". Personalmente se encuentra bien con el protagonismo que ha adquirido desde su llegada al club altoaragonés, además de que se muestra seguro del esfuerzo de la plantilla. "Yo estoy aquí para jugar lo máximo que pueda y siempre que esté en condiciones para hacerlo estaré encantado de ayudar. Si hubiese venido alguien también estaría encantado de que hubiese ayudado al Huesca. Tenemos mucha confianza en la plantilla que tenemos y en el cuerpo técnico".

"Cuando ganamos no está todo hecho y cuando perdemos no tenemos que venirnos abajo", ha recalcado ante la posible preocupación que radica en la afición azulgrana tras los últimos resultados cosechados en condición de visitante. Tampoco se ha olvidado de Doukouré, a quien le ha deseado que "se recupere lo antes posible y pueda volver a disfrutar".