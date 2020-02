A la espera del mejor Insua

La derrota de la SD Huesca ante la Ponferradina no deja las mejores sensaciones en lo colectivo. Tampoco en lo individual, y claro ejemplo es la primera titularidad de Pablo Insua en competición liguera. Más allá de la imagen ofrecida por el equipo en El Toralín, el central gallego vivió en un constante sufrimiento durante todo el choque, pues las acometidas rivales y la incomodidad de los azulgranas mostraron a un futbolista prácticamente aislado, desubicado e indeciso en los momentos más decisivos. La ausencia de Jorge Pulido pesó una vez más en la estabilidad y fiabilidad defensiva del Huesca, que todavía espera al mejor Insua.

Cubrir una baja tan importante como la de Jorge Pulido no es tan fácil, tal y como volvió a quedar reflejado por segunda vez esta temporada. Tampoco lo es rendir al 100% después de varios meses en el dique seco como le ha sucedido al zaguero cedido por el Schalke 04. Y es que toda la seguridad que podían llegar a tener los oscenses se desvaneció con el cambio obligado de Josué Sá. A partir de allí, la jerarquía de Insua sobre la zaga no alcanzó el nivel esperado por todos, mostrando la misma inseguridad que el resto del equipo.

Para colmo, tampoco estuvo acertado en la acción del primer gol de los bercianos, pues sin sentido alguno alcanzó a destiempo a Yuri y regaló una falta cercana que Ivi López no perdonaba ante su ex equipo. En líneas generales, una serie de errores que con el paso de los minutos fue acumulando y que fueron imposibles de contrarrestar antes del pitido final. Obviamente no fue el único que estuvo por debajo de su nivel, pero posiblemente desaprovechó una gran oportunidad para demostrar a Míchel de lo que es capaz de hacer.

En esa cadena de desajustes recibió su primera tarjeta amarilla de la temporada, aunque pudo no haber sido la única de la tarde tras numerosas faltas reiteradas que el árbitro consideró leves y de injusta amonestación. Para el bien suyo y el del equipo, todo ello quedó en nada a pesar de ser merecedor de la segunda tarjeta y por consiguiente de la roja. Podría decirse que fue un partido para olvidar en lo personal, ya que el esfuerzo realizado junto a Datkovic acabó siendo finalmente insuficiente a la hora de conseguir el desbarajuste rival. En líneas generales, la impotencia personificada.

A base de minutos, Insua debe recuperar aquella versión que el conjunto azulgrana disfrutó en Primera División hasta el día de su lesión de gravedad, un futbolista con presencia, buena colocación y entendimiento con el resto de sus compañeros. Así, con mucho trabajo por hacer y demostrar, el protagonismo que desea solo llegará cuando aproveche sus oportunidades y deje atrás actuaciones como la de El Toralín. Quién sabe si Montilivi le aguarda dicho premio ante la más que probable ausencia de Josué Sá.