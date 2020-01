La SD Huesca, ante la hora de dar un paso adelante

Comienza un mes de febrero altamente competitivo para dar un paso adelante en el segundo tramo de liga, y la SD Huesca lo hace este sábado ante la SD Ponferradina en El Toralín a partir de las 18.15. Hasta el momento, vencer fuera de casa se ha convertido en la máxima cuenta pendiente que tienen los oscenses. Por ello, el choque ante el conjunto berciano no será para menos, ya que vencer supondría alargar la buena racha de resultados acumulada y aprovechar algún tropiezo que ocurra en enfrentamientos de rivales directos.

A pesar de las sensaciones agridulces que se han mantenido tras los últimos resultados cosechados lejos de El Alcoraz, el conjunto azulgrana encadena un total de cinco partidos sin perder con tres victorias y dos empates. De esta forma, los de Míchel tienen ante sí la oportunidad de reforzar y potenciar sus opciones para acechar tanto al Cádiz como al Almería, primero y segundo clasificado respectivamente. Lograr los tres puntos ante los bercianos también permitiría al Huesca alejarse del resto de sus perseguidores y poner tierra de por medio en la zona del ‘play off’.

Al otro lado se encuentra una Ponferradina en horas bajas, pero capacitada para revertir la situación negativa que vive en este 2020 y en el que no ha ganado todavía. Jon Bolo ha sufrido recientemente la importante baja de Isi Palazón, nuevo jugador del Rayo Vallecano una vez pagada su cláusula, y la del guardameta titular Caro. Por otro lado ha experimentado la llegada del ex azulgrana Ivi López, quien ha ejercido como titular desde su primera convocatoria. En El Alcoraz, el equipo altoaragonés se encontró con uno de los rivales más duros de superar, aunque finalmente lo hizo a pesar de un planteamiento ejecutado en base a transiciones rápidas y presión en la salida del balón (2-0). Ahora visita un estadio en el que solo un equipo, la UD Las Palmas, ha sido capaz de hacerse con la victoria durante esta temporada.

En cuanto a los disponibles Míchel viaja a Ponferrada con 19 futbolistas, entre los que no se encuentran Jordi Mboula y Jaime Seoane, el último a expensas de una posible salida en las últimas horas del mercado de fichajes en busca de minutos. Luisinho regresa a la convocatoria tras cumplir su segundo ciclo de tarjetas amarillas, mientras que Pulido se queda fuera por la misma razón que lo hizo el portugués en la jornada anterior. De esta forma, Insua y Datkovic son las opciones que baraja el técnico azulgrana para suplir la ausencia del zaguero, pudiendo convertirse en la primera titularidad en liga para el gallego en caso de que sea el elegido. Valera sustituye a Yáñez, que continúa recuperándose de una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho. En plena recuperación también se encuentra Doukouré, ya con el equipo aunque sin estar disponible todavía.

Mientras que en Oviedo se apostó por Rafa Mir como única referencia para salir al Carlos Tartiere, en casa ante el Lugo se demostró que Okazaki y el atacante murciano son compatibles en un mismo once. Debido a ello, las variantes que baraja el cuerpo técnico son numerosas sin olvidarse de Cristo. El joven delantero cedido por el Udinese también realizó unos buenos minutos acompañando a Mir, por lo que la decisión final no parece nada fácil antes del choque. No obstante, los mejores resultados han llegado gracias al juego con dos puntas, un aliciente más que podría decantar la balanza a la hora de confeccionar el once titular.

La Ponferradina espera a la SD Huesca, que tendrá que ser capaz de plantear el máximo de dificultades posibles si desea convertirse en el segundo equipo vencedor en el estadio berciano. Con el dominio, la posesión y sin transiciones rápidas, los oscenses tendrán más opciones de conseguirlo si a ello le suman la capacidad de mantener un estilo de juego agresivo y de total intensidad desde el primer minuto hasta el último.

Alineaciones probables

SD Ponferradina: René; Ríos, Trigueros, Russo, Son, Sielva, Larrea, Manzanara, Ivi, Benito y Yuri.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Luisinho, Josué Sá, Insua, Miguelón, Mosquera, Mikel Rico, Eugeni, Sergio Gómez, Okazaki y Rafa Mir.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego). VAR: Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: El Toralín (18.15, Movistar LaLiga 1).