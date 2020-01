Jon Bolo: “La SD Huesca ya sabe que somos un equipo difícil”

El cierre del mercado invernal de fichajes ha marcado de manera inevitable la comparecencia ante los medios de comunicación del entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, en la previa del partido de este sábado ante la SD Huesca en El Toralín (18.15). Ha asegurado que con los fichajes del exazulgrana Omar Ramos, que actuaba en el Real Oviedo, y de Javi Navarro “ahora mismo no estamos buscando nada. Si sale algo interesante, que pueda mejorar lo que tenemos y que cumpla con lo que queremos, lo traeremos”.

Así, el entrenador pone el foco en una SD Huesca que, a juicio de Bolo, “es una de las mejores plantillas de Segunda, pero por aquí ya han pasado buenos equipos y se las hemos hecho pasar canutas. Confío plenamente en mi equipo y si estamos bien tendremos opciones de ganar el partido. El Huesca tiene reciente el partido que hicimos allí en la primera vuelta y saben que somos un equipo difícil. Ellos tendrán las alertas encendidas”.

También coleaba la cuestión de las salidas puesto que en este momento la Ponferradina cuenta con 26 fichas: “Yo planteo los entrenamientos con los jugadores que tengo, pero hay cosas que no se pueden hacer con tantos. He hablado con ellos y si deciden quedarse serán uno más, pero habrá momentos en los que se tengan que quedar fuera de los entrenamientos y no quiero malas caras. Es bajo su responsabilidad, saben lo que hay y son ellos los que deben tomar una decisión”.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca, ante la hora de dar un paso adelante

Con todo ello, el técnico blanquiazul estaba deseando que se acabase el mercado de invierno: “Hemos intentado seguir de la misma forma y que no afecte, pero al final somos personas y acaba afectando. La mala racha no creo que sea un tema físico ni de moral. Tengo ganas de que lleguen las doce de la noche para levantarnos mañana con la cabeza limpia y trabajar para conseguir esa primera victoria del año”.

El técnico Jon Pérez Bolo contará con más opciones para conformar su equipo inicial tras las llegadas esta semana de los extremos Omar Ramos y Javi Navarro, que se unen al también extremo Ivi López, el guardameta René Román y el lateral Iván Rodríguez, los dos primeros ya titulares desde su aterrizaje en el equipo blanquiazul.