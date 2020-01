Míchel: "Queremos ir más arriba todavía"

Una vez olvidados los errores de Elche y Oviedo, solo queda pensar en el próximo rival para mejorar como visitante. Así ha aparecido Míchel en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado de la SD Huesca contra la SD Ponferradina (18.15) que tendrá lugar en El Toralín, quien ha defendido el buen trabajo y la mentalidad de los suyos ante las últimas horas de un mercado de fichajes de invierno que ha obligado a los oscenses a moverse para reforzar la plantilla.

El mes de febrero se acerca con multitud de conjuntos aspirantes a todo, aunque el técnico madrileño ha recalcado su única intención de regresar de Ponferrada con tres puntos que serán difíciles de logar. "Ahora mismo me preocupa la Ponferradina. Es un equipo muy vertical, con jugadores muy buenos a la profundidad y que tiene jugadores muy agresivos en los espacios". Por ello, "tenemos que ser muy dominadores en la posesión y muy equilibrados cuando se apoderen de ella para controlar muy bien el partido".

Antes de ello se presenta el cierre del mercado de fichajes, en el que "puede haber sorpresas" de última hora. No obstante, sobres sus jugadores ha asegurado que "en el día a día no se nota. Tienen la cabeza puesta aquí y no veo ninguna salida de tono. No veo que no me den lo que les estoy pidiendo". Completamente agradecido a todo el grupo y más allá tanto de la posible salida de Seoane como de la llegada de un centrocampista, Míchel solo busca una victoria que les acerque a los puestos de ascenso directo.

En cuanto a las dinámicas, es consciente del momento que viven los suyos en base a los últimos resultados cosechados, pero cree más en el trabajo y en la exigencia autoimpuesta desde verano. "Las dinámicas están allí, pero creemos que ha habido partidos en los que no nos hemos llevado los tres puntos y los habíamos merecido. Queremos ir más arriba todavía y eso pasa por seguir sumando y ser un equipo competitivo", ha expresado sobre la consecución de los objetivos a corto y largo plazo.

Por otro lado, la SD Huesca no sabe qué es una portería a cero desde hace siete jornadas, cuando venció en Santo Domingo al Alcorcón (0-2). Sin embargo, no es lo más importante para Míchel, sino las concesiones al rival. "Nosotros nos fijamos más en las ocasiones que nos generan. En los últimos partidos no nos han tirado mucho los rivales. Somos un equipo que concede muy poco y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Si seguimos así, estaremos más cerca de la portería a cero. Eso es lo que me preocupa".

El demérito de los suyos en los últimos choques fuera de casa abre una veda basada en dichos tramos finales, mientras que el entrenador azulgrana es consciente de que "hay que ser igual de presionantes arriba, mantener la máxima posesión, que se arriesgue en la salida de balón, que sea muy agresivo. Son señas de identidad que creo que nunca debemos perder". Además, ha valorado que “el marcador es un condicionante que no hay que mirar hasta que acaba el partido".

Sobre las ausencias, Jorge Pulido será la más destacada del próximo once titular, en el que Insua y Datkovic se presentan como opciones para acompañar a Josué Sá en la zaga. En este caso sería la primera oportunidad del central gallego para ser titular en competición liguera, aunque Míchel no ha adelantado acontecimientos sobre cuál será su decisión final. "Tomaremos la mejor decisión en base a lo que vemos del rival y a cómo vemos al jugador en estos momentos". Más allá de ello, Luisinho regresará a la convocatoria mientras que Yáñez continúa al margen debido a una lesión muscular en la zona del cuádriceps.

La llegada reciente de Jordi Mboula, quien ya ha entrenado en la mañana del jueves con sus nuevos compañeros, también ha sido uno de los temas destacados, de quien ha explicado que "se fueron dos extremos y llega uno con unas características que pedimos a la dirección deportiva. Esperemos que nos pueda ayudar de aquí a final de temporada". Ahora queda esperar la llegada de un centrocampista polivalente, aunque no será fácil y parece que se alargará hasta el último momento.