Pablo Insua: "Nada parece indicar que vaya a salir"

Febrero se presenta a la SD Huesca como uno de los más exigentes de la temporada para cumplir los objetivos marcados al principio de la misma. Así, Pablo Insua ha tratado la dinámica del conjunto azulgrana como positiva y en línea ascendente antes de medirse al primer escollo del mes: la SD Ponferradina. El central gallego, consciente de que su salida es más que una quimera, ha admitido también sus ganas por gozar de una oportunidad el sábado en El Toralín (18.15).

La situación de Insua en su segunda etapa como jugador azulgrana no ha sido fácil, pues le ha costado entrar en la dinámica del grupo debido a su última lesión de larga duración. "La verdad es que fue un proceso largo, pero ya llevo un par de meses que me encuentro muy bien, cada vez mejor y las sensaciones son muy buenas. Es algo normal" ha comentado minutos antes del entrenamiento matinal del miércoles en el IES Pirámide restándole importancia a los recientes contratiempos musculares y en su tabique nasal.

De esta forma, con las mejores sensaciones posibles hasta el momento se le presenta el encuentro ante los de Jon Bolo como una ocasión para ser titular ante la baja de Pulido dada la acumulación de tarjetas amarillas. "Al final el míster tendrá que decidir. Yo estoy preparado para competir, para demostrar que ya estoy bien, que la lesión queda atrás. Que vuelvo a ser el de antes" ha afirmado con rotundidad ante su ausencia durante todo el tramo anterior de liga. Por ello, en la segunda vuelta se ha marcado el objetivo "de recuperar el nivel que mostré antes" con la máxima motivación posible.

Posiblemente, para un zaguero la inactividad duradera sea un obstáculo mayor a la hora de recuperar el protagonismo deseado. Así lo ha explicado Insua, y es que se trata de "una posición en el campo en la que no se suele dar minutos si no es desde el principio". No obstante, "es algo con lo que hay que convivir y hay que aprovechar los entrenamientos para encontrarte bien y mostrarte al mejor nivel. Después, que el míster decida".

"Sólido en casa", el conjunto oscense se encuentra en un momento en el que debe dar un paso adelante lejos de ella. "Ahora estamos en una buena dinámica de resultados. Creo que el equipo siempre se mantuvo muy regular, pero que quizás fuera nos falta dar un pasito más para luchar por el ascenso directo". El objetivo marcado parece claro en la mente del gallego, por lo que sumar de tres en tres se antoja imprescindible para mantenerse en la mejor zona de la clasificación.

Sobre el rival ha expresado que "en casa fue uno de los equipos que más daño nos pudo hacer y la verdad que en casa están muy fuertes. Está claro que están haciendo una grandísima temporada, tiene muy buenos jugadores, una idea muy clara y está claro que va a ser un partido difícil".

Además, el mercado de fichajes continúa abierto hasta la medianoche del viernes y su nombre ha sido uno de los más mencionados y relacionados con el Deportivo de La Coruña. Su deseo por contar con un mayor protagonismo elevó el interés por ambas partes, aunque la SD Huesca se ha mantenido firme desde un primer momento en la negativa de su salida. El defensa cedido por el Schalke 04 ha asegurado estar centrado en el próximo partido, pero “hasta el último día no se puede decir nada". También es conocedor de las intenciones del club, por lo que "nada parece indicar que vaya a salir. Está claro que esto es fútbol y hasta el último día todo puede pasar, pero en principio lo normal sería que no pasara nada. Estoy totalmente con el Huesca. Somos profesionales y vivimos de esto. Tenemos que asumir estas cosas".