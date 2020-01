Opciones abiertas para el fichaje de un centrocampista

El viernes a medianoche se cerrará la ventana invernal de fichajes y en la SD Huesca se trabaja en la llegada de un centrocampista y dos alternativas, las de Christian Rivera (Leganés) e Íñigo Ruiz de Galarreta (UD Las Palmas), son las principales. Dos nombres conocidos, dos viejas pretensiones para la dirección deportiva que encabeza Rubén García y un plazo de apenas cuatro días para que fructifiquen. Asimismo, se busca destino para Jaime Seoane, la última pieza pendiente en la ‘operación salida’, y no se descarta a un extremo para terminar de dibujar el plantel con el que se pugnará por el ascenso a Primera.

El club azulgrana se presenta en la última semana del plazo con un alta y cuatro bajas que han servido para aligerar peso en la plantilla de Míchel Sánchez. Ha llegado el delantero Rafa Mir, a préstamo durante 18 meses y con opción de compra desde el Wolverhampton, y han salido Damián Musto, cedido al Internacional de Porto Alegre; Ivi López (Ponferradina), Dani Escriche (Elche) y Joaquín Muñoz (Mirandés). Así, el técnico dispone en este momento de 22 futbolistas del primer equipo a la espera de que se concrete la marcha de Seoane y de que Cheick Doukouré pueda al fin trabajar con el resto del grupo y estar disponible.

La expectativa no se ha movido demasiado en este periodo. El deseado centrocampista, con un perfil polivalente más que defensivo, servirá para dotar de más soluciones a esta línea habida cuenta de que no se contará ni con Musto, que no llegó a debutar este curso por su sanción por dopaje, ni con Seoane, cuyo concurso ha sido testimonial. Además, se tienen depositadas muchas esperanzas en el rendimiento del costamarfileño. Y sin Joaquín ni Ivi, dos futbolistas de ruptura, se está atento a alguna posibilidad de mercado para esa posición.

Christian Rivera e Íñigo Ruiz de Galarreta son dos de las opciones en las que se ha trabajado. La SD Huesca las considera dos operaciones complejas; la primera, porque el Leganés no está dispuesto a dejar salir al catalán, de 22 años, a menos que incorpore a un futbolista para el eje medular de aquí al viernes. Y eso que este ya ha comunicado su preferencia por regresar a El Alcoraz, donde ya jugó la pasada campaña desde el mes de octubre, incorporado tras la grave lesión de Luisinho. No actuó en el partido de Copa ante el Ebro, aunque sí se le convocó, ni este fin de semana en el Wanda Metropolitano y Javier Aguirre no cuenta con él. También el Girona se ha interesado por hacerse con sus servicios y se encuentra a préstamo de la UD Las Palmas.

Ruiz de Galarreta, de 26 años, está jugando con asiduidad en este mismo club y reapareció en el derbi canario después de haber causado baja durante el último mes. Se trata del único jugador creativo del que dispone Pepe Mel y pertenece al Mallorca, que lo incorporó el pasado verano y lo cedió al conjunto amarillo, donde ya había militado durante el curso 2018-19 tras su paso por la cantera del Athletic de Bilbao y el primer equipo, Mirandés, Real Zaragoza, Leganés, Numancia y Barcelona B.