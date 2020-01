Michel: “Hemos podido dar la vuelta a un partido que se había complicado”

El cambio de esquema táctico tras el descanso y el aliento de El Alcoraz en los minutos finales han supuesto para Míchel Sánchez, técnico de la SD Huesca, las claves que explican la victoria sobre el Lugo (2-1). Tras una primera que no ha gustado nada al preparador azulgrana, los goles de Rafa Mir y Eugeni en siete minutos han neutralizado el de Álex López y brindado la tercera alegría consecutiva en casa. Esta vez, sin que acecharan los fantasmas de Elche y Oviedo.

“En la primera parte no hemos hecho bien la presión y hemos sufrido mucho, no nos ha gustado nada. Hemos cambiado a 4-3-3. El Lugo ha sido mejor, con dos puntas no hemos sido capaces de robar en campo rival y progresar en el juego. Luego hemos podido dar la vuelta a un partido que se había puesto complicado”, ha celebrado el técnico.

Se trataba de un triunfo vital después de la victoria del Cádiz; además, “desde la victoria se pueden analizar los errores con más tranquilidad. Tengo que dar una vuelta a la forma de jugar con dos puntas”, ha añadido Míchel, que ha reconocido que “Eugeni y Mikel Rico entienden mejor el 4-3-3. El equipo tiene unos automatismos generados desde la pretemporada y hemos sido más intensos robando en campo rival. En la primera parte nos han hecho sufrir y en la segunda hemos minimizado su juego y el resultado es casi corto”.

El preparador ha querido agradecer a la afición “el apoyo en los minutos finales. El murmullo genera miedo y su aliento es de agradecer. No nos gusta empezar por detrás. Ese estímulo ha venido muy dado por el ánimo de la gente, que nos ha llevado a buscar más portería”. Míchel espera contar tanto con Miguelón como con Eugeni el próximo sábado ante la Ponferradina en El Toralín (18.15) tras haber sido sustituidos con molestias en la segunda parte.

Serán los próximos unos días en los que seguir incidiendo en el dibujo con dos delanteros con el valor añadido de Rafa Mir: “No hemos enlazado con los puntas todo lo que queríamos. Rafa va muy bien a los espacios y nos puede dar mucho por su potencia y cambio de ritmo. No generábamos con balón y el cambio de sistema nos ha equilibrado más y hemos sido el equipo que queremos ser en casa”.

Por último, Míchel ha tenido palabras de agradecimiento para Ferreiro y Pedro López, cuyos minutos han sido “espectaculares para tener pausa y tranquilidad. Los jugadores deciden y nos han dado calma para no sufrir”. El viernes se cerrará el mercado invernal de fichajes y Míchel considera que “estamos en la pelea, si viene alguien es para ayudar y todos remamos para el mismo sitio”.