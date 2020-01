Solo vale ganar en El Alcoraz

Es momento de cambiar el chip y dejar atrás el varapalo a domicilio. Así, la SD Huesca regresa a El Alcoraz para medirse este sábado al CD Lugo a partir de las 16.00. Todo ello con el único objetivo de ratificar la solidez que el conjunto azulgrana ha demostrado como local a lo largo de toda la temporada y que supone el permanente asentamiento en la zona noble de la clasificación.

Con dos victorias y dos empates, el conjunto azulgrana encadena su mejor racha sin perder desde el comienzo de liga. Sin embargo no es suficiente para la ambición de los de Míchel, pues con el pleno de victorias en 2020 esfumado por dos errores puntuales no hay opción aceptable que no sea vencer a los pupilos de Curro Torres. "Sumar de tres en tres", como diría el técnico azulgrana, es aquello que permitirá al Huesca pelear por cumplir los objetivos y, por consiguiente, darle una nueva alegría a su afición.

Unos objetivos que pasan por medir al nuevo entrenador del conjunto gallego, quien ya ha logrado su primera victoria desde su llegada ante el Albacete Balompié la pasada jornada (1-0). El CD Lugo de Curro Torres se ha reencontrado con la victoria antes de visitar el fortín altoaragonés, al que parece que la llegada de Vasyl Kravets le ha otorgado mayor contundencia defensiva. No obstante, el equipo permanece en la parte baja de la tabla y peligra con el descenso, tan cerca que marca la salvación con 25 puntos por encima del Real Oviedo. Aun así, ya saben lo que es ganar a los oscenses, tal y hicieron en el Anxo Carro (3-2).

Por otro lado, Míchel podrá contar con Jorge Pulido para confeccionar la línea defensiva a pesar de la fractura del hueso malar sufrida en Oviedo. Aunque con una máscara protectora, el zaguero partirá de inicio para mantener la solidez que tanto necesita su equipo en esta segunda vuelta que acaba de comenzar este mes. Galán también será titular en detrimento de Luisinho, que se perderá el choque de forma obligada para cumplir su segundo ciclo de tarjetas amarillas. El pacense se mostraba "contento" el jueves por la nueva oportunidad que le ofrece tanto Míchel como la ausencia del luso. Tampoco estarán disponibles Doukouré ni Yáñez, ya que el guardameta sufre una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho detectada tras el entrenamiento del viernes.

Ni el sistema ni los jugadores elegidos por el técnico semana tras semana parecen fijos, tal y como daba a entender en la rueda de prensa previa al partido. Por ello, no es improbable que Rafa Mir parta de inicio junto a otro delantero. La llegada del murciano ha abierto un amplio abanico de posibilidades que Míchel tiene en cuenta por el bien del juego del equipo, que principalmente deberá ser mordiente en la presión a un Lugo que buscará el dominio del balón. Tanto el 4-1-4-1 como el 4-4-2 son sistemas que el cuerpo técnico está valorando de cara al futuro.

La SD Huesca se medirá a un rival duro de roer por la situación en la que se encuentra. Sin embargo, no hay miramientos que valgan para un conjunto que pretende regresar cuanto antes a la élite del fútbol español. Para optar al ascenso, también tendrá que ser capaz de vencer a un contrincante que apurará sus opciones por salvarse del descenso.

Alineaciones probables

SD Huesca: Álvaro Fernández; Galán, Josué Sá, Pulido, Miguelón, Mosquera, Mikel Rico, Eugeni, Sergio Gómez, Okazaki y Rafa Mir.

CD Lugo: Ander Cantero; Kravets, Djaló, Peybernes, Leuko; Jaume Grau, Carlos Pita, Álex López; Cristian Herrera, Barreiro y Gerard Valentín.

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán). VAR: Gorostegui Fernández (Comité Vasco).

Estadio: El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga 2).