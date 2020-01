Míchel: "El equipo va a dar una buena imagen, pero necesitamos a la gente para ganar"

Con la necesidad de seguir sumando de tres en tres, así se ha presentado Míchel en la rueda de prensa de este viernes previa al encuentro que disputará la SD Huesca frente al CD Lugo el sábado en El Alcoraz (16.00). No cabe otra posibilidad, pues el técnico azulgrana es consciente de la obligación de ganar que tienen los suyos ante una afición algo molesta por los dos últimos tropiezos lejos de casa.

Entre multitud de temas, el conjunto lucense ha sido uno de los principales debido a su última victoria contra el Albacete Balombié (1-0) y la reciente llegada de Curro Torres como nuevo entrenador. Así, tal y como Galán expresó el jueves, Míchel ha confirmado que se trata de "un equipo de mantener la posesión. Sobre el nuevo técnico y el encuentro, "sabemos que lo busca todo a través del balón, que busca jugar desde atrás. Tenemos que cuidar los pequeños detalles. Si queremos quitarles el balón tenemos que ser agresivos en la presión".

Los minutos finales resultan resistibles para los oscenses como se vio en el Carlos Tartiere, algo que no ha ocultado en la Sala José Luis Trallero y a través de lo que ha pedido una mayor regularidad en el transcurso del partido. "Ya sé que es difícil, pero hay que ser el mismo equipo los 90 minutos. Dentro de la competitividad de cada acción, hay que saber que puede ser el balón del partido. Tenemos que ganarlo sí o sí. No podemos dejar que el rival toque el balón tres veces en la última jugada".

La forma física no parece un problema para el cuerpo técnico una vez comprobadas las estadísticas y datos que obtuvieron tras el empate en Oviedo. Con un número de kilómetros similar a jornadas anteriores, la cuestión que ha mantenido es que "hay que correr bien con el balón. Si solo lo hacemos sin balón, vamos a sufrir. Los números dicen que el equipo está bien físicamente".

Tanto fuera como en El Alcoraz, el aficionado resulta clave para el equipo. Y es que el entrenador azulgrana tiene claro que “entre todos” es posible alcanzar los objetivos. "Necesitamos muchísimo a nuestra gente y nosotros también tenemos que darles mucho. Mañana estoy convencido de que el equipo va a dar una buena imagen, pero necesitamos a la gente para ganar" ha transmitido con la intención de que la afición permanezca con los suyos en todo momento. Más allá de ello la exigencia no es nada nuevo dentro del vestuario, pues ha recalcado que "tiene que partir de nosotros mismos. Yo quiero que sigan jugando a lo mismo, quiero que sigan dominando. Cuando nos supere el rival, quiero que la gente entienda que sufrimos".

Por otro lado, la posibilidad de que Jorge Pulido se perdiese el choque ante el Lugo era factible hasta el último momento debido a la fractura que sufre en el hueso malar del pómulo izquierdo. No obstante, estará totalmente disponible gracias a una máscara protectora fabricada personalmente para su lesión. "Ha entrenado bien y no parece que haya problema para mañana. Lo primero es la salud de los jugadores pero han dicho que no tiene ningún tipo de riesgo" con la misma.

La llegada de Rafa Mir ha supuesto nuevas variantes según la opinión de Míchel, quien no descarta añadir un acompañante al atacante murciando. "Nos da alternativas, es un jugador que ha jugado en banda en otros equipos. Nos mejora dentro de ese abanico de posibilidades que tenemos", ha explicado sin rechazar la posibilidad de apostar por dos delanteros en un sistema de 4-4-2 y sucesivos.

A la búsqueda de un centrocampista

Tampoco ha ocultado su deseo de que llegue el cierre del mercado de invierno, del cual espera todavía un centrocampista "de recorrido" y capaz de ejercer como un '6' o un '8'. Además espera que sea de mayor posesión y que mejore lo que tiene ahora mismo, algo que ha provocado la aparición de Christian Rivera como una de las opciones del conjunto azulgrana. Inseguro, Míchel ha comentado que "nos puede dar rendimiento, vosotros ya le conocéis, pero no se si es una de las alternativas. No es fácil mover a un jugador de Primera División".

Todas las salidas, aquellas ya realizadas y alguna próxima como la de Seoane, estaban consensuadas y ha deseado el mayor número de minutos posible para ellos, con el fin de que Joaquín "en un futuro pueda darnos mucho al Huesca". "Esperamos alguno más en el centro del campo. Debemos estar atentos al mercado, pero mi preocupación es mañana".