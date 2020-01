Dónde y cuándo ver el SD Huesca-Lugo de la jornada 25 de Segunda División

La SD Huesca vuelve a casa para prolongar la racha de partidos sin perder y, asimismo, seguir al acecho de los dos líderes, Almería y Cádiz. Los de Míchel Sánchez reciben a un Lugo que sigue una trayectoria diametralmente opuesta y pelea por no descender. Sin embargo, permanece fresca en la memoria la derrota de la primera vuelta en el Anxo Carro (3-2). La fortaleza en El Alcoraz será clave para mantener las opciones en una segunda vuelta más exigente si cabe. Tras superar a Real Zaragoza y Tenerife, tienen la ocasión de volver a encadenar tres triunfos como locales. Ya sucedió en la primera vuelta y, esta vez, se interpone un conjunto herido que acude con la ambición de llevarse los tres puntos.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Lugo?

El choque entre la Sociedad Deportiva Huesca y el CD Lugo se disputa a las 16.00 de este sábado. Los oscenses arrancan la jornada como terceros clasificados con 40 puntos, a cinco del Almería y el Cádiz y uno por encima del Real Zaragoza, que tiene pendiente el partido aplazado frente al Mirandés. Los gallegos, entrenados por Curro Torres, son 18º con 25 puntos, a uno del descenso, y el pasado fin de semana derrotaron al Albacete (1-0). El colegiado será el catalán Rubén Ávalos Barrera, y se encargará del VAR el vasco Aitor Gorostegui Fernández.

¿En qué canal de televisión se puede ver el partido?

El encuentro entre la SD Huesca y el Lugo de Segunda División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Movistar LaLiga 2.

Cómo seguir el SD Huesca-Lugo por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 25ª jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Con Pulido y sin Luisinho

La baja por sanción de Luisinho devolverá la titularidad en el lateral izquierdo a Javi Galán, que no partía en el once en liga desde la cita con el Mirandés. Jorge Pulido podrá actuar con la máscara personalizada que se le ha realizado después de que sufriera una fractura en el pómulo en el partido de Oviedo, y se espera asimismo el debut del delantero Rafa Mir en El Alcoraz. La duda, si habrá más cambios en el once de Míchel Sánchez, como la entrada de Shinji Okazaki al equipo para acompañar al punto murciano o las vueltas de Juan Carlos o Raba.