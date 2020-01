La SD Huesca cede a Joaquín Muñoz al Mirandés

Llegó la cuarta salida del mercado de invierno. Así, tras las salidas de Damián Musto, Ivi López y Dani Escriche, Joaquín Muñoz abandona las filas azulgranas para incorporarse al CD Mirandés. Lo hace en calidad de cedido hasta final de temporada tras la confirmación por parte de ambos clubes, ya que se trata de una de las jóvenes promesas del futuro por la que apostó la entidad oscense en el mercado de verano.

Anduva es su nuevo destino, donde buscará tener los minutos con los que no ha contado a las órdenes de Míchel en el primer tramo de liga y, aunque la competencia no será fácil, el conjunto rojillo parece un buen lugar para hacerse un hueco y ganar experiencia en la categoría de plata. A pesar de ello, el trabajo en las oficinas del Huesca no cesa, pues se espera la llegada de un centrocampista polivalente y la marcha de Jaime Seoane, quien cuenta con ofertas importantes para conseguir el protagonismo necesario para seguir creciendo.