Josué Sá: "No nos podemos quedar con la frustración de no conseguir los tres puntos"

Josué Sá ha sido el encargado este miércoles de hablar sobre la actualidad de la SD Huesca una vez asimilado el empate ante el Real Oviedo el domingo pasado. Previo al comienzo del entrenamiento, el portugués ha recalcado la importancia y la dificultad que tiene cada partido en Segunda División, dejando de lado la posición en la clasificación y el nombre del rival. Sin miramientos, el equipo se centra únicamente en el CD Lugo, que visitará a los azulgranas el sábado a las 16.00.

Cuatro puntos son los que se les han escapado a los de Míchel en las últimas salidas de competición liguera, sobre los que el zaguero no ha dudado en tratar. "Lo más importante son los tres puntos y los queríamos mucho. Es una competición larga y no nos podemos quedar con la frustración de no conseguir los tres puntos, pero queda seguir y mejorar los aspectos en los que no estuvimos bien en ese partido y ganar el sábado", ha expresado en el IES Pirámide.

Encontrar la solución a los desajustes producidos resulta inmediatamente necesario, aunque el motivo de ello no parece claro según Sá, quien cree que "es un poco de todo". En base a un detalle, "ha sido un error de todos que en aquel momento no fuéramos lo suficientemente competentes para liquidar el último lance del partido. Lo hicimos bien casi todo el partido y al final lo sufrimos". Sin embargo, entre dichos pinchazos el conjunto azulgrana encadena cuatro partidos sin perder, a lo que el central azulgrana ha hecho una llamada para seguir "nuestro camino de trabajo, de hacer bien la cosas, de jugar bien". "Partido a partido", son conscientes de que el equipo debe evolucionar y dar un paso adelante en la segunda vuelta, en la que "estamos intentando mejorar" para lograr los objetivos a final de temporada.

En defensa, el Huesca es el segundo equipo menos goleado de la categoría por detrás del Málaga y se muestra sólido a pesar de haber encajado en todos los encuentros disputados en este inicio de año. Así ha asegurado que "la portería a cero es muy importante para nosotros y vamos a intentar tener el máximo", aunque ante las dificultades que eso conlleva “tenemos que ganar” de cualquier forma que se presente todo duelo. "Nos duele mucho. El fútbol es así. Si te hacen el 1-1 a los 80 minutos te duele, pero no tanto. Si te marcan en el 96 es muy doloroso porque estás con la victoria muy cerca y lo sientes. Era una victoria muy importante para nosotros".

En cuanto a lo personal Josué Sá perdió cierto protagonismo tras la derrota sufrida en Lugo y su actuación en el Anxo Carro, sobre lo que ha recalcado que busca una revancha personal. "Lo que quiero es que el Huesca gane porque serían tres puntos muy importantes para nosotros. Para mí es un partido importante si el míster me coloca en el campo, uno más para ayudar al equipo y para conquistar los tres puntos". Por otro lado se ha mostrado "tranquilo”, y es que "la carrera de un futbolista no son siempre buenos momentos. Tienes que saber reaccionar a los menos buenos, pero no dejas de ser buen jugador porque estés mal un partido o dos. Tienes que saber trabajar con los momentos y ahora mismo estoy bien, estoy confiante para que las cosas nos salgan mejor a mí y a todo el equipo".

El CD Lugo visitará El Alcoraz después de vencer al Albacete Balompié en casa y, tal y como ha expresado, "ahora todos los equipos luchan por algo. Vienen aquí apretados. Por eso es un partido que todos vamos a querer ganar". Por otro lado, la condición de mejor local de la categoría no puede suponer la relajación de los de Míchel, quienes deben mantener su regularidad para hacer bueno el empate cosechado en el Carlos Tartiere. "No lo damos como ganado. En casa es muy difícil ganar tal y como se ha visto contra el Tenerife. Los equipos de debajo tienen todos calidad y nosotros no lo damos por ganado. Vamos con todo para ganar, pero máximo respeto por el adversario".

La victoria es el único objetivo que tienen en mente los oscenses, pues mantenerse fuertes en casa supone el asentamiento en la zona noble de la tabla, donde ningún equipo quiere regalar nada y busca conquistar una de las plazas de ascenso directo.