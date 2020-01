La SD Huesca, obligada a cambiar la dinámica visitante

No hay tiempo para relajaciones y la Sociedad Deportiva Huesca piensa únicamente en saldar sus cuentas en condición de visitante. Así, en una semana marcada por dos partidos y con el primero saldado de forma victoriosa ante el CD Tenerife (2-1), los oscenses tienen una nueva oportunidad para revertir la situación a domicilio. De esta forma, visitará este domingo el Estadio Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo (18.15), necesitado de puntos y en la pelea por alejarse de los puestos de descenso. Una gran ocasión para conseguir seis puntos en cinco días y mejorar las sensaciones vistas en las últimas fechas.

2020 no ha empezado como Míchel y los suyos se esperaban, pues el empate in extremis del Elche en el Martínez Valero y la eliminación en Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa han acrecentado las dudas sobre las capacidades del equipo para convertirse en un rival complicado tanto en casa como fuera. No es para menos, pues todavía se le resiste mantener cierta fiabilidad en cada una de las salidas realizadas hasta ahora. Adelantarse en el marcador tampoco le ha servido de nada, ya que tanto el conjunto ilicitano como el leonés fueron capaces de sacar algo positivo en el tramo final de los partidos.

Tal es la diferencia entre sus resultados en El Alcoraz y lejos de él que ha logrado un total de 11 puntos repartidos en tres victorias y dos empates, números minimizados por su rendimiento en su feudo después de acumular 28 puntos y convertirse en el mejor local de la categoría. Por ello, sus opciones de ascenso continúan intactas como cuarto clasificado, aunque el crecimiento de equipos como Girona, Mirandés o Rayo Vallecano suponen un condicionante más a la hora de buscar la regularidad que tanto requiere. El conjunto oscense tiene ante sí la oportunidad de encadenar cuatro partidos de liga sin perder por primera vez en toda la temporada y también abrir una brecha notable con el resto de perseguidores.

El mes de enero no está marcado únicamente por la visita a Oviedo, y es que con el mercado de fichajes abierto hasta el 31 las salidas y entradas en la plantilla pueden sucederse en cualquier momento. El CD Lugo y la SD Ponferradina quedan en el horizonte y serán los rivales contra los que el Huesca medie antes de afrontar un mes de febrero de altura ante conjuntos que aspirarán a todo hasta el final de temporada: Girona, Almería y Rayo Vallecano.

Antes de ello el conjunto carbayón aguardará en el Tartiere con los ánimos más caldeados que nunca por el uso del VAR en Segunda División. La derrota sufrida contra los pupilos de José María Gutiérrez ‘Guti’ la pasada jornada (2-0) ha dejado a los ovetenses al borde del descenso, otorgando al partido de este sábado una importancia mayor para alejarse cuanto antes de la zona candente de la tabla. Conocedores de lo que se juegan, los de Javier Rozada son conscientes de que la victoria es lo único que les sirve.

Las alteraciones en las convocatorias de Míchel durante las últimas jornadas se han hecho notar dependiendo de las características del rival y de la situación de cada jugador. Ahora, la ventana invernal ha condicionado la confección de la última, de la que no forman parte Escriche, Joaquín y Seoane, próximos a abandonar la entidad azulgrana. Tampoco lo hace Datkovic en detrimento de Insua, quien definitivamente no saldrá a pesar de su intención de recalar en el Deportivo de La Coruña. Quien sí estará presente es Rafa Mir, del que el míster aseguró estar “listo” para viajar con el resto de compañeros.

Las metas marcadas a largo plazo por parte de ambos equipos son muy distintas, aunque no así el objetivo más reciente que consiste en dar un golpe sobre la mesa este fin de semana. Con prácticamente toda la segunda vuelta por disputarse, toda victoria será fundamental para la consecución del ascenso a Primera División. Oviedo es el primer paso para ello y para mejorar una imagen que a domicilio presenta excesivas dudas.

Alineaciones probables

Real Oviedo: Lunin, Mossa, Bolaño, Carlos Hernández, Nieto, Luismi, Jimmy, Borja, Bárcenas, Berjón y Ortuño.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Miguelón, Josué Sá, Pulido, Luisinho, Mosquera, Eugeni, Mikel Rico, Ferreiro, Sergio Gómez y Okazaki.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-manchego). VAR: Milla Alvéndiz (Comité Andaluz).

Estadio: Carlos Tartiere (18.15, Movistar LaLiga 1. Mitele Plus).