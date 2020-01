El Huesca busca un centrocampista y trabaja en las salidas de Escriche, Joaquín y Seoane

Una vez concluido el entrenamiento matinal para los menos habituales de la SD Huesca y la consiguiente presentación de Rafa Mir, el director deportivo Rubén García ha sido el encargado de actualizar la situación de la plantilla azulgrana a dos semanas del cierre del mercado de fichajes de invierno. Tal y como ha expresado, la principal intención es conseguir una plantilla más corta, en la que “habrá más salidas que entradas” al término del 31 de enero.

Antes de ello, la primera noticia del día ha sido el acuerdo entre el Huesca y el Levante para la rescisión del contrato que ataba a Ivi López a los oscenses hasta el final de temporada. Tras unos meses en los que ha ofrecido un “rendimiento intermitente” tal y como ha expresaba el director deportivo, el extremo madrileño abandona la entidad oscense después de haber aportado tan solo un gol en su paso por Huesca. Su préstamo no ha sido como se esperaba, ya que “por diferentes motivos no ha podido ganarse la confianza para que el míster le diese más minutos”. De esta forma se ha convertido en la segunda salida tras la de Damián Musto rumbo Brasil.

No será el último, pues Escriche, Muñoz y Seoane también lo harán en cuanto se alcance un acuerdo total con los equipos interesados. La cesión de Mir parece haber mellado las mínimas opciones del castellonense para hacerse con un protagonismo mayor. Así correrá la misma suerte que Ivi, aunque parece que lo hará en calidad de cedido junto a las otras dos jóvenes apuestas de futuro azulgranas. “Son jugadores en los que se invierte y genera patrimonio. No han tenido suficientes minutos de juego, pero no quiere decir que no sean buenos. Estamos en conversaciones para dar salida a Joaquín y Seoane. Queremos que tengan minutos”, ha comunicado el director deportivo ante la situación de ambos.

Otro de los nombres más mencionados en los últimos días es el de Pablo Insua, de quien ha asegurado que “a día de hoy hay cero posibilidades de que salga de la SD Huesca”. Como una clara apuesta de futuro en verano a pesar de convivir con una lesión de gravedad, desde el club entienden que “no haya entrado lo que le hubiese gustado”, pero “en cuanto se recupere va a ser uno de los pilares fundamentales, va a ser un central excelente”. “Hemos apostado por él y queremos disfrutarlo”, ha ratificado con rotundidad.

Por otra parte, la llegada de un centrocampista “dinámico” es otra de las prioridades del club una vez lograda la incorporación del delantero. Aunque Doukouré ha entrado en la última fase de su recuperación, la intención del Huesca es hacerse con los servicios de un futbolista polivalente que pueda jugar tanto de ‘6’ como de ‘8’. Con nombres ya en mente, el mercado marcará las pautas para acometer dicho fichaje durante los próximo días.