Míchel Sánchez: "Hemos sabido sufrir para lograr un triunfo importante"

Las palabras del técnico Míchel Sánchez evidenciaron que se trataba de una victoria clave, por 2-1 ante el Tenerife, en un día señalado después de las dos decepciones ante Elche y Cultural Leonesa. Además, siendo "el primer partido en que remontamos un marcador adverso", explicó. El preparador de la SD Huesca se mostró "satisfecho aunque hemos sufrido mucho, en la segunda parte no hemos tenido el control del juego. Tampoco hemos concedido muchas ocasiones y hemos sabido sufrir sin balón para sumar tres puntos importantísimos. Cada victoria es oro".

Reconoció Míchel que el Tenerife había dominado el encuentro, "sin un arreón al final". No así el Huesca. Se quedó, no sin una dosis de autocrítica, con que "ellos han centrado mucho y hemos defendido bien el área. Es importante saber sufrir. Tenemos equipo para ser dominadores y llegar a la meta contraria y solo lo hemos hecho durante 15 minutos, cuando hemos marcado los dos goles".

El rival, a juicio de Míchel, "nos ha apretado bien y no hemos dado los primeros pases de seguridad para tener un buen posicionamiento. Hemos jugado muy hacia adelante, precipitados, y ellos nos han presionado. Cerramos bien espacios por dentro y por fuera nos ha tocado sufrir. Ferreiro y Sergio no están acostumbrados a defender en su campo aunque han dado una muy buena actitud para ayudar al Huesca", analizó.

El equipo azulgrana "no siempre va a estar en su mejor versión y se han de desarrollar siempre cuatro o cinco claves, como en el inicio del juego. Si estamos juntos, vamos a estarlo de verdad, con la misma idea. Estoy muy satisfecho del rendimiento, se ha defendido un resultado muy importante. El equipo ha sabido sufrir, ha remontado y logrado una victoria importante".

Míchel espera que lo de este miércoles no sea "una constante. Buscaremos las fórmulas para ser protagonistas. Todos los equipos tienen muy buenos jugadores, y nosotros también. No menosprecio al Tenerife, y creo que es una victoria que debemos valorar mucho. No creo que nadie venga aquí y pensemos que lo tenemos hecho. Parece que no cuentan y para mí es un triunfo importantísimo. Apretamos al rival, nos pusimos por delante y supimos sufrir. No somos el Barça o el Madrid de la categoría, hay que ir partido a partido y todos son muy complicados".

Rafa Mir ha entrenado y visto el partido

El entrenador valoró para terminar el fichaje de un Rafa Mir que "es una ayuda más y viene con una predisposición enorme". Respecto a Insua, remarcó que "yo cuento con él y quiero que siga siendo importante como lo ha sido". El delantero murciano se ha sumado a la dinámica y participó en el entrenamiento a puerta cerrada previo al partido. Este jueves se le presentará a los medios de comunicación acompañado por el director deportivo, Rubén García.