La SD Huesca brinda por la Copa y por “una segunda vuelta bonita”

Asoma la Copa del Rey en el horizonte y la Sociedad Deportiva Huesca se pone el traje de faena con el que comparecerá este sábado en la casa de la Cultural Leonesa, el estadio Reino de León (19.00). La plantilla aparca la liga hasta nueva orden y la ilusión por superar una ronda de nuevo a partido único mueve a los azulgranas durante una semana tan exigente como el resto. De hecho este miércoles se ha programado una doble sesión, la de la tarde a puerta cerrada. Con el gesto concentrado, respetan a un rival de Segunda B con la misma ceremonia que si se tratase de un Primera.

Por ello, el torneo no estorba. Así lo ha reflejado tras la sesión matinal, de la que Sergio Gómez se ha retirado con molestias musculares, Josué Sá. El central portugués, que ha vuelto a asentarse en el once de Míchel Sánchez después de unos partidos en los que rindió por debajo de su nivel, ha ejercido de altavoz del vestuario para trazar un discurso de marcado enfoque copero sin descuidar el día a día de un campeonato que se ha apretado más si cabe en la zona alta tras la victoria del Real Zaragoza ante el Sporting de Gijón y en el que esperan Tenerife y Real Oviedo. Con el regreso, por partida doble, de la liga la semana que viene el luso aspira a seguir siendo el compañero de Jorge Pulido en el centro de la zaga.

De momento, los números le avalan como el preferido por Míchel. Sá ha jugado 13 encuentros por los nueve del croata Toni Datkovic, mientras que Pablo Insua todavía no ha debutado en la competición regular después de haber afrontado en Laredo sus primeros minutos oficiales tras la lesión. “El objetivo es ganar el próximo partido, como en la liga, es una competición diferente, estamos enfocados en la Copa y queremos ganar”, ha anunciado el defensa, quien incide en “estar preparados” con independencia del once que diseñe el entrenador, más o menos compuesto por futbolistas habituales.

Insua y Datkovic ejercieron de centrales en el triunfo de Laredo, un choque marcado por la proximidad con el derbi aragonés que se jugaba solo tres días después y en el que los titulares fueron Pulido y Josué Sá. “Trabajamos para jugar pero siempre está primero el grupo y la competencia interna es buena para todos. Trabajamos todos muy bien y luego juega el que está mejor. Insua regresa de una lesión y entrena muy bien y ese respeto mutuo es importante para el grupo”, valora el luso.

Josué Sá es consciente de que “cuando he jugado mal también quería hacerlo bien. No siempre se puede hacerlo al más alto nivel y los profesionales lo sabemos. Hemos de tener la tranquilidad para encarar el próximo choque con actitud y la cabeza erguida para hacer un buen trabajo. A eso debo mi carrera profesional. Cuando me encuentro en un mal momento trabajo para que llegue el bueno, y cuando me encuentro bien sigo ejercitándome fuerte para mantenerme y ayudar al equipo”.

Todavía se le da vueltas en la SD Huesca al empate en Elche, y Josué Sá no se encuentra entre aquellos que echan la mirada atrás satisfechos: “Es difícil cuando te empatan en el 91. También hicimos un gol al final contra el Racing. Hay que ser humildes y aceptar que se hicieron cosas bien y otras mal. Eso es lo importante, al final veremos si necesitábamos ese resultado”.

Los azulgranas quieren mejorar en el segundo tramo los números de la primera vuelta y la competición española le está resultando “complicada, pero el equipo está creciendo y vamos a hacer cosas bonitas en la segunda vuelta. Jugamos bien, nos encontramos en un buen momento y el grupo tiene confianza”. Tampoco se habla entre ellos del mercado invernal ni de posibles altas y bajas, una cuestión en manos del club.