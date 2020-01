Eugeni: “Estamos arriba porque hacemos las cosas muy bien”

Míchel Sánchez, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, ha encontrado en Eugeni Valderrama el complemento con el que soldar un centro del campo en el que Mosquera y Mikel Rico son piezas insustituibles. El tarraconense ha sido titular en los seis últimos partidos y, pese a sacrificar presencia ofensiva, ha dotado de consistencia al juego azulgrana y dado también empuje al equipo en busca del gol. Cada vez más asentado, parece haber dejado atrás al jugador titubeante y retraído del comienzo del curso y asume con entereza los galones que se le cosen a la camiseta.

El centrocampista ha recordado tras el entrenamiento de este martes los detalles del empate del pasado sábado en Elche (1-1), que la plantilla da por bueno tras el preceptivo periodo de reflexión. “El de Elche fue un partido muy disputado. En la primera mitad ellos quizás estuvieron mejor, pero en la segunda a raíz del gol tuvimos unos buenos minutos. El empate fue una lástima, pero se puntuó a domicilio, hay que seguir y pensar ahora en la Copa”, ha sintetizado.

NOTICIAS RELACIONADAS Okazaki vuelve a escena en una semana copera

Eugeni considera que el equipo está “cada vez mejor, estamos trabajando bien y lo demostramos. Nos falta encadenar tres o cuatro triunfos seguidos para continuar arriba” y rebasar a los dos rivales en ascenso directo: Cádiz, a ocho puntos, y Almería, a tres. Ahora, la Copa del Rey se presenta como paréntesis y estímulo: “La afrontamos como la liga, nos gusta la competición y trabajaremos para superar esta eliminatoria” ante la Cultural Leonesa el sábado en el Reino de León (19.00).

El jugador se muestra “contento” por lo que le han deparado las últimas semanas y exhibe como principal motivo por el que se ha quedado en los onces de Míchel el “trabajo del día a día para que el míster pueda contar conmigo. Lo que quiero es jugar”. Todo ello, en un contexto que el catalán juzga positivo. “Estamos arriba, aún faltan algunos puntos para el ascenso directo. El equipo está bien, lleva una buena dinámica y no ha salido de los puestos de arriba. Trabajaremos para seguir mejorando y estamos ahí por algo. Tenemos una gran plantilla y hacemos las cosas muy bien”.

El empate del Martínez Valero no ha variado la percepción optimista que la SD Huesca luce para esta segunda vuelta recién comenzada. Eso, pese a que se han acumulado cuatro jornadas recibiendo goles: “Es la competición, en defensa todos trabajamos mucho, desde el delantero al portero. Los rivales también juegan con grandes futbolistas”. Tampoco quiere dar Eugeni importancia a las controvertidas decisiones arbitrales de las citas ante Real Zaragoza y Elche, con posibles manos en las áreas rivales. “Son lances del juego; si las pitan, bien. No entramos en ese aspecto porque no influyó en el resultado”, ha zanjado.