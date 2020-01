Un abanico de opciones en los extremos para la SD Huesca

Álvaro Fernández es un fijo bajo los palos, el lateral derecho es cosa de Miguelón, en el eje de la zaga manda Pulido, en el lateral izquierdo Luisinho es la opción preferente por delante de Galán y en el centro del campo son indiscutibles Mikel Rico y Mosquera. Míchel Sánchez tiene conformado un núcleo duro de futbolistas entorno a los que arma su once inicial cada jornada y alrededor de los que gravitan otra serie de piezas que va moviendo e intercambiando en función de los momentos de forma, las lesiones y de las peculiaridades del rival. Sá, Datkovic, Okazaki, Cristo, Escriche, Eugeni, Juan Carlos o el mencionado Galán son jugadores que han ido entrando y saliendo a lo lo largo de la temporada en una alineación titular donde, al igual que ocurre en la punta del ataque, tampoco las alas tienen un propietario fijo, ya sea la derecha o la izquierda.

A lo largo de las 22 jornadas que ya se han consumido, han sido siete los jugadores que en algún momento han actuado como extremos titulares en la SD Huesca aunque solo sea como una mera disposición táctica inicial, dado que en el sistema de Míchel muchas veces los encargados sobre el papel de estar junto a la cal acaban por irse hacia dentro. En las dos últimas citas, la del derbi con el Zaragoza y la del empate del sábado en Elche, han ocupado de inicio esos huecos Ferreiro y Sergio Gómez, pero también han tenido ese rol desde piezas específicas como Ivi hasta otras como Juan Carlos y Galán.

Raba por la derecha y Ferreiro por la izquierda fueron los elegidos durante las cinco primeras jornadas. Después, tras la lesión del cántabro, solo han vuelto a coincidir de inicio en una ocasión; en la visita al Fuenlabrada.

Con el gallego afianzado en el once, el testigo del cedido por el Villarreal lo tomó Sergio Gómez. Ferreiro y el internacional sub 21 han posado en la foto previa a los arranques de los encuentros juntos siete veces. Con ellos Míchel opta por la polivalencia y no resulta extraño que a lo largo de los encuentros se intercambien las bandas.

El regreso de Raba coincidió con una apuesta del técnico por jugar con Okazaki en punta y Cristo tras él. Por detrás quedaron Mikel Rico y Mosquera, y Juan Carlos acabó por ser el encargado de acostarse a la izquierda entre la jornada 13 y la 19 con la única excepción del cruce con el Fuenlabrada.

Con el ex del Deportivo también han coincidido de inicio por la derecha Mikel Rico, ante la Ponferradina en una jornada en la que la medular la formaron Mosquera y Eugeni, y Sergio Gómez, en la victoria a domicilio sobre el Alcorcón (2-0).

Igualmente han actuado como extremos titulares han Ivi López y Galán. El primero fue de la partida en la derrota de la jornada seis con el Albacete (0-1) y el segundo, en la de Cádiz (1-0). En el extremeño, que dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol profesional jugando por delante de la defensa y que posteriormente ha sido retrasado al lateral, Míchel ha encontrado un jugador polifacético.

Gallar y Joaquín

Aunque no haya sido formando de inicio en la liga, completan la nómina de extremos empleados por Míchel, Álex Gallar y Joaquín Muñoz. El primero, tomando el testigo de Raba en el arranque del curso a los 62 minutos, acabó por marcar el gol de la victoria en Las Palmas (0-1) en su último servicio al Huesca antes de salir rumbo al Girona. Mientras, el segundo, que en la competición de la regularidad solo suma el minuto que jugó en el 2-0 del recibimiento al Málaga, destacó en la victoria copera ante el Laredo dando la asistencia de gol a Cristo en el definitivo 0-1.