Míchel: “El partido de Elche es de máxima dificultad”

El cambio de año natural y el inicio de la segunda vuelta invitan a Míchel Sánchez, entrenador de la SD Huesca, a realizar “borrón y cuenta nueva”. Poco importan los 35 puntos que se han recolectado hasta la fecha si a partir de ahora no se mantienen y mejoran las constantes del equipo azulgrana. De ahí la importancia del partido de este sábado en Elche (20.00). Un viaje en el que, de nuevo, el madrileño evita las distinciones entre las versiones de El Alcoraz y a domicilio. La meta del ascenso exige empezar con tres puntos en el estadio Martínez Valero.

Míchel ha repasado los aspectos que rodean al equipo aragonés siempre con el Elche como principal argumento y preocupación. Se ha referido, para empezar, a la baja del delantero japonés Shinji Okazaki, un “contratiempo” que lo es menos “porque hay jugadores en la plantilla para afrontar la situación. Ya sabíamos con antelación que se tenía que marchar para hacerse el visado”. La cita con los franjiverdes, de “máxima dificultad”, les exigirá “juntarnos mucho, competir y tener el balón para hacerles daño”.

Mirando atrás, Míchel reflexiona acerca de que “todo lo hecho está bien pero no sirve de nada, hay que empezar a sumar ya, con la tranquilidad de que estamos bien y hacemos bien las cosas se ha de competir al 100 % y demostrar que queremos estar arriba”. En este 2020, uno de los retos reside en “sumar el mayor número posible de puntos a domicilio, eso pasa por el día a día y estamos contentos con lo que vemos”. Para ello, quiere una SD Huesca “fiable y con las ideas claras. Hacer una muy buena segunda vuelta y seguir arriba”.

Míchel Sánchez, que ya introdujo seis novedades para el derbi aragonés, ha avanzado que el once del Martínez Valero puede también presentar algún cambio ante el equipo de Pacheta, que “tiene una idea clara, y hace las cosas bien. Son un equipo con talento, que puede hacerte daño, con buenos jugadores por banda y que lleva a cabo bien las transiciones. Tenemos que tener cuidado y hacer muy buen partido para lograr los tres puntos”.

No le asustan ni el escenario ni el contrincante, y anuncia el preparador que “ni mucho menos saldremos a empatar, luego veremos qué depara el juego pero salimos a ser protagonistas”. Y es que los azulgranas no diferencian “el partido fuera y en casa, ni buscamos vueltas de tuerca. Las condiciones son las mismas, nos preocupa el rival y lo que hacemos. Eso no debe dar resultados más que jugar en casa o fuera”.

Míchel, que no encuentra similitudes entre esta campaña y la de su ascenso a Primera con el Rayo Vallecano, cree que se ha hecho “una primera vuelta con sus cosas buenas y cosas a mejorar. Intento que el equipo mejore y no me centro en lo anterior. El objetivo es ir partido a partido y ser muy protagonistas en la categoría sin mirar más allá del encuentro siguiente”.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el técnico ha valorado el recién comenzado mercado invernal de fichajes y recalcado su “plena confianza en el club y en la dirección deportiva, mi preocupación es el partido y tengo una gran plantilla. A partir de ahí, el club verá qué puede mejorarse. Todos estamos expuestos a representantes y al entorno pero son profesionales”.

La salida de Damián Musto ha puesto en marcha la maquinaria para la búsqueda de un centrocampista de corte defensivo, Hasta que llegue, Míchel se centra en los recursos con que cuenta, incluido un Seoane que también puede marcharse. “Tengo una gran plantilla que siempre se puede mejorar y hay total tranquilidad. Lo importante es que los futbolistas se centren en el presente. Hay jugadores que participan menos y pueden tener la opción de irse a otros destinos donde puedan hacerlo más. Por mí no sobra nadie”, ha zanjado.

Vuelven Miguelón y Datkovic

La expedición azulgrana ha puesto este mediodía rumbo a Alicante con 18 futbolistas y las novedades respecto al derbi aragonés de Miguelón, entonces sancionado, y Toni Datkovic en lugar de Okazaki y Pablo Insua. También se han quedado sin viajar Valera, Ivi López, Joaquín, Seoane y el lesionado Doukouré.