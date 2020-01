Pacheta: “No somos los mismos que perdimos en Huesca”

El entrenador del Elche CF, José Rojo, Pacheta, ha afirmado este jueves que su equipo y la entidad deben mantenerse tensos, a pesar de la buena primera vuelta realizada porque consideró que en la segunda comienza una liga completamente nueva. “Hay sorpresas y estoy seguro que ni los cuatro de abajo van a bajar ni los seis de arriba pelear por el ascenso”, dijo el técnico, quien añadió que el mercado de invierno como factor corrector “hace mucho bien y mal” según los equipos.

El preparador burgalés aseguró que le pide al año nuevo “alcanzar la permanencia de forma rápida. Cuanto antes, mejor. Si es muy deprisa cambiaremos los objetivos. Pero quietos dónde estamos, porque habrá disgustos y sorpresas”, vaticinó el entrenador del Elche. Pacheta dijo que el equipo ha llegado a 2020 con buenas sensaciones y “creciendo” tras sumar 65 puntos en 2019. “La permanencia está más cerca y eso nos da confianza”, dijo el entrenador, quien insistió en no mirar otro objetivo “hasta sumar los 50 puntos”.

En relación a la Sociedad Deportiva Huesca, próximo rival, Pacheta indicó que se trata de un “aspirante claro” al ascenso que va a hacer correr al Elche, aunque advirtió que su equipo no es el mismo que perdió 2-0 hace unos meses en El Alcoraz. “Se verá un buen partido de Segunda. No me da miedo porque el equipo está en buena dinámica y les vamos a hacer correr”, comentó el preparador castellano, quien dijo estar “encantado” con la plantilla.

“No quiero que se vaya nadie. Y que los que lleguen vengan para sumar”, indicó el técnico, quien admitió que un delantero y un central son los objetivos del club. “Si vienen, bien. Y si no, también. Si me dicen que con esta plantilla hasta el final, pues cojonudo”, apostilló Pacheta, quien justificó la salida de Danilo Ortiz por el deseo del paraguayo de disputar más minutos.

El entrenador aprovechó su presencia ante los medios para agradecer las múltiples muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días tras el reciente fallecimiento de su madre el lunes. “Me he sentido abrumado. Quiero pedir disculpas por no haber podido responder en persona a todas las muestras de cariño y dar las gracias, sobre todo en nombre de mi padre”, indicó. Pacheta también elogió durante su ausencia el comportamiento “maravilloso” de sus jugadores y cuerpo técnico, de los que destacó su actitud “ejemplar”.