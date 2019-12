Pulido: "Vamos a firmar una gran segunda vuelta"

Es el capitán, uno de los jugadores con mayor ascendencia dentro del vestuario y una pieza clave sobre el césped. Jorge Pulido fue el encargado de trasmitir este domingo el sentir de la plantilla de la SD Huesca justo cuando se ha alcanzado el ecuador de la competición. Antes del primer entrenamiento tras el parón navideño, que ha servido "para recargar pilas", fue el momento de echar la vista atrás, pero también de augurar un futuro que los azulgranas observan con ilusión desde la tercera plaza que ocupan tras 21 jornadas con solo un punto de diferencia con los puestos de ascenso directo. "Vamos a firmar una gran segunda vuelta", avanzó el toledano.

Para ello, fijó dos coordenadas "seguir todos unidos y convertir El Alcoraz en una caldera" y "mejorar fuera de casa". No en vano, el conjunto de Míchel Sánchez ha sumado 25 puntos como local, el que más de toda la Segunda División, pero solo diez lejos de su afición. "Estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir así", explicó porque "en esta liga no se vive del nombre". "No te puedes descuidar", alertó poniendo como ejemplo la situación del Deportivo, "un histórico en horas bajas", que cierra la tabla a siete puntos de la salvación, o la experiencia del Mallorca, que llegó a caer en su día a Segunda División B.

En la que es su tercera campaña en el club, opina que "sería muy importante arrancar la segunda vuelta con una victoria". "Sabemos que el Elche es un rival muy complicado que en su casa lo hace muy bien", advirtió de los ilicitanos, con los que se verán las caras el sábado, que marchan octavos y que en el Martínez Valero solo han caído en tres ocasiones. Por ello y por la dinámica de la competición, también avanza que no será fácil aunque el recuerdo de su visita a El Alcoraz, saldada con un 2-0, es muy positivo. "Ese partido y el del Deportivo han sido de los mejores que hemos hecho como locales", aseguró.

"En la última jornada, de todos los equipos que estamos arriba, nosotros fuimos los únicos que ganamos", recordó remitiéndose al 2-1 con el Real Zaragoza. "Ese resultado nos vino muy bien porque lo logramos después dos derrotas consecutivas y nos ha dado un plus de ánimo y de convicción para afrontar la segunda vuelta", reconoció.

El de Elche será el primer compromiso de un mes de enero en el que no faltarán encuentros. Hay programadas cinco jornadas de liga hasta el inicio de febrero a las que, en el caso de ir avanzando rondas, hay que sumar tres eliminatorias coperas. El calendario, de todos modos, no asusta a Pulido, porque "estamos acostumbrados". "Hay que competir cada partido como si fuese el último", arengó el jugador más utilizado a lo largo del curso en la SD Huesca. En total, el autor de dos goles, suma 1.800 minutos disputados y únicamente se ha perdido la visita al Fuenlabrada, por una sobrecarga en un aductor, y el cruce en la Copa con el Laredo, en el que se decidió darle descanso.

Respecto al camino ya andado, se mostró satisfecho con lo logrado. "En agosto todos hubiéramos firmado una primera vuelta con 35 puntos", recordó. "Somos un equipo nuevo en el que de hace dos años quedamos Ferreiro y yo", subrayó, "y acoplar todas esas fichas nuevas por parte de un entrenador que también es nuevo es complicado", continúo poniendo alabando así la labor llevada a cabo por Míchel Sánchez. A este respecto, también rememoró la demora en la confección de la plantilla. "A primeros de agosto eramos muy pocos jugadores en el primer equipo", expuso. No en vano, trece de los actuales miembros del vestuario altoaragonés no realizaron la primera concentración en Benasque.