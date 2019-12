Míchel: “Tenemos que volver a ser un equipo fiable”

Tras dos derrotas consecutivas y a poco más de dos días de afrontar el derbi aragonés con el Real Zaragoza, la Copa del Rey podría presentarse para la Sociedad Deportiva Huesca como un compromiso incómodo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el técnico Míchel Sánchez quiso darle este miércoles antes de partir hacia Cantabria todo el realce posible a su cita del jueves con el Laredo (20.30). “Tenemos que dar el 100% porque es una competición que nos interesa y porque creo que es bueno que la compaginemos con la liga debido a la plantilla tan amplia que tenemos”, afirmó.

Así, todo hace indicar que el preparador aprovechará el partido para dar minutos a los menos habituales. “Nos viene bien para que gente con menos recorrido en la liga demuestre que es importante”, expuso al respecto, señalando que hay futbolistas a los que necesita “ver competir”. Para conformar el once tendrá en cuenta “los estados de forma, el rendimiento en los entrenamientos y la idea que queremos plasmar en el terreno de juego”. “Sabemos quién debe jugar”, no escondió.

A este respecto, el equipo que presente en el San Lorenzo, nombre del campo del Laredo, no debería de estar condicionado por el siguiente choque con el Real Zaragoza. “El jugador que salga al campo mañana no implica que no lo vaya a hacer el domingo”, comentó. “Nuestra idea ha sido hacer una semana tipo con dos partidos y los entrenamientos han estado enfocados a que tanto para la Copa como para la liga hay que estar en el mejor momento de forma posible”, analizó la planificación de los últimos días. De este modo, aunque los blanquillos, que solventaron su eliminatoria copera con el Socuellamos el martes con un victorioso 0-1, vayan a contar con dos días más de descanso, cree que al derbi los suyos “llegarán bien”.

La Copa, una competición que Míchel califica de “muy atractiva y bonita” y que ya el martes deparó la eliminación de un Primera como el Alavés y de varios conjuntos de Segunda, cruza al Huesca con el líder del grupo cántabro de Tercera División. “El cuarto de ese grupo ya ha eliminado al Málaga”, subrayó el entrenador madrileño en referencia al triunfo del Escobedo sobre los andaluces por 2-0, como aviso de que no puede haber despistes. “Es un equipo que tiene recursos y espero un partido complicado, ellos hacen salida de balón y tienen un extremo alto para jugar directo”, expuso sobre el rival recalcando que “si no se hacen bien las cosas, nos pueden generar problemas”.

Después de los tropiezos con el Rayo (0-2) y el Mirandés (2-0) en la nueva cita existe “la obligación de hacer un gran partido y de conseguir la victoria”. Para ello, hay que “volver a nuestra idea”. “En los últimos partidos nos han hecho mucho daño en las transiciones y estamos recibiendo más tiros a puerta, es algo que debemos cambiar para ser de nuevo un equipo fiable con balón”.

Sobre cierta atmósfera negativa que se ha generado a raíz de las derrotas, Míchel deseó que le gustaría que “estuvieramos todos más enganchados, pero la realidad es la que es y solo se puede revertir ganando”. “Tenemos una oportunidad única para ganar, el domingo es un derbi precioso para jugar, disfrutarlo y conseguir los tres puntos, que nos pondrían otra vez por delante del Zaragoza”, analizó. “Estamos quintos y tenemos margen de mejora para conseguir todo”, expuso.

Por ello, él se siente “muy ilusionado con el proyecto”. “Disfruto del día a día, porque tengo jugadores jóvenes que están creciendo, entiendo que el cortoplacismo acelera, pero a mí me ocupa y preocupa lo que tenemos por delante”, aseguró,