Pedro López: “La afición nos exige y el derbi es la ocasión de darle una alegría”

Semana del derbi aragonés. Día 2. La tripulación de Míchel Sánchez continúa entrenándose para afrontar unos días con dos ramificaciones: la del encuentro del domingo ante el Real Zaragoza en El Alcoraz (16.00) y, antes, el partido de Copa del Rey de este jueves en Laredo (20.30). Concentrados en la importancia del primero sin perder de vista el encuentro en tierras cántabras. La Sociedad Deportiva Huesca realizará rotaciones. Y una de las certezas para el choque del fin de semana reside en la titularidad de Pedro López como lateral diestro por la sanción de Miguelón.

El valenciano sabe de derbis, pues ha disputado unos cuantos en las filas del Levante, y también se ilusiona con el torneo copero y la posibilidad de avanzar rondas hasta cruzarse con un grande. Por eso no desdeña la cita del jueves, consciente a la vez de la gran altura del desafío con los blanquillos. “Es otra competición bonita, que me gusta mucho. Hay que competir de la mejor manera para llegar lo más lejos posible”, ha valorado tras la sesión de este martes. Y eso que “vas por la calle y todo el mundo habla del derbi, pero no se ha de olvidar que hay otro partido oficial el jueves y estamos con los cinco sentidos ahí”.

Juegue o no en el campo de San Lorenzo, el domingo estará presente en El Alcoraz un Pedro López que ya asume la altura del envite: “Un derbi es un derbi, se vive igual que un Levante-Valencia o un Levante-Villarreal. Si me toca, lo afrontaré con ganas y la mayor de las ilusiones”. El defensa disputó su último compromiso oficial en Cádiz, en la novena jornada, y una tendinitis se cruzó después en el camino para convertir a Miguelón en la única posibilidad de Míchel en el lateral derecho. Con el alta en la mano desde hace unas semanas, “los datos de los entrenamientos son muy buenos y me encuentro muy bien. Superé la tendinitis hace un mes y estoy perfectamente”.

El vestuario azulgrana continúa analizando las derrotas ante Rayo Vallecano y Mirandés, un bache para cerrar el año que se quiere sortear ante Laredo y Real Zaragoza. “Ofensivamente no lo hemos hecho tan bien como en otros partidos; sobre todo, la clave ha estado en el aspecto defensivo. Hay que ocupar bien algunas zonas y posicionarse para que no nos hagan transiciones peligrosas. Cada balón perdido era una contra y eso ya hemos hablado que no puede pasar más”, ha valorado.

El derbi se presenta como “una oportunidad para dar una alegría a los aficionados, que se lo merecen”. Se trata de un futbolista que se ha asentado en la capital oscense y “la gente por la calle exige, es consciente de que hay equipo para subir a Primera y pide resultados. Tenemos que saber que es una categoría difícil y muy pocos consiguen ganar cuatro partidos seguidos. Hemos de estar todos unidos y así es mucho más fácil”.

Pedro López no cree que sea una excusa que los zaragocistas disputen la Copa dos días antes: “No lo tomo así. Hay muchos partidos de por medio y entendemos que un día te dan y otro te quitan. En un año con tantos partidos nos toca jugar más tarde y dentro de un mes puede ser distinto. Es así y debemos aceptarlo”.

Lesión de Dani Escriche

La nota negativa de la sesión de trabajo de este martes la ha dado Dani Escriche, pues se ha lesionado en un lance fortuito y no ha podido completar el entrenamiento. Tras realizar un mal gesto ha caído el suelo y los servicios médicos le han atendido sobre el césped y aplicado tratamiento al tobillo del pie derecho. Como sucedió el lunes, ha acudido la primera plantilla al completo con la excepción del lesionado Cheick Doukouré y sin futbolistas de la cantera, por lo que cobra fuerza la posibilidad de que Míchel Sánchez plantee para Laredo una convocatoria repleta de jugadores del primer equipo.

Por otro lado, el club ha anunciado que este martes se activa la opción de ‘Libera tu asiento’ para el choque con el Real Zaragoza. Sin embargo, y por la normativa de seguridad, esas localidades no se venderán. A todo aquel abonado que libere su asiento este domingo se le realizará el descuento correspondiente en la renovación del carnet. La SD Huesca remitió 190 entradas al Real Zaragoza para que sus aficionados las puedan adquirir y un centenar más de protocolo. No habrá papel ni podrán adquirirse localidades para el derbi a través de las oficinas del club azulgrana ni en las taquillas del estadio el domingo.