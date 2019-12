Mikel Rico: “Hay una atmósfera alrededor del equipo que no es agradable”

Uno de los pesos pesados del vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca, Mikel Rico, ha sido este lunes el responsable de mostrar el estado de ánimo de la plantilla azulgrana tras las derrotas ante Rayo Vallecano y Mirandés y con el derbi aragonés a la vista. El vizcaíno se ha mostrado contundente en la defensa de sus compañeros y de los méritos contraídos hasta la fecha . Percibe “una atmósfera alrededor del equipo que no es agradable” y no cree que haya que levantarse este domingo ante el Real Zaragoza en El Alcoraz (16.00) porque “no nos hemos caído”.

El centrocampista se ha mostrado dolido con la reacción producida tras los últimas resultados en contraposición a las alabanzas en el tramo más brillante de lo que va de temporada. “Cuando haces buenos partidos los elogios no son buenos y cuando los haces malos, las críticas tampoco. Hay que saber quiénes somos, de dónde venimos y lo que ha costado disfrutar de Primera y de Segunda estos últimos años. Podemos conseguir algo grande, muy bonito. Y eso de que perder un partido en casa y que haya runrún no nos gusta, igual que la gente puede decir que no le gusta lo que hacemos. Es respetable, cada uno viene y anima como quiere. Soy partidario de las opiniones al final de la temporada y, hasta ahí, de ir todos a una. El Huesca somos todos y deberíamos tener más unidad”, ha argumentado Mikel Rico.

El pivote ha recordado que “hubo otro tramo de la temporada con dos derrotas seguidas ante Numancia y Albacete y el equipo salió de la situación sin mayor problema”. Los azulgranas se hallan, en palabras del futbolista, “confiados y seguros, sabemos que debemos mejorar cosas y que en los dos últimos partidos las sensaciones no han sido del todo buenas y no hemos sido reconocibles en lo que queremos ser. Intentaremos cambiar”.

Analizando de forma más pormenorizada estos últimos marcadores, Rico ha valorado que “el Rayo fue muy superior a nosotros, nos quitaron el balón y fueron dominadores. El del Mirandés era un partido complicado, con un rival en buena dinámica que aprieta alto con buenas transiciones. El campo no estaba todo lo bien que nos hubiese gustado para desarrollar nuestro juego. Hasta el primer gol fue un encuentro igualado. A partir de allí, ellos se encontraron mucho más cómodos”.

El jugador tampoco encuentra plato de buen gusto “que se mire solo lo negativo, no remontamos pero tampoco nos remontan cuando nos adelantamos en el marcador. La categoría es complicada y pocos equipos lo consiguen. Lo más cerca fue en Lugo y nos está costando. Nos desordenamos y vamos un poco a lo loco, no somos entonces del todo buenos”. Y ha añadido que “cuando se gana parece que no se analiza nada y cuando se pierde todo está mal. Nosotros valoramos todos los encuentros, intentamos mejorar y creemos que estamos siendo menos dominadores. Queremos volver a controlar las transiciones y que nos generen pocas ocasiones de gol”.

Los azulgranas van “a muerte” con la idea de juego que les transmite el técnico Míchel Sánchez puesto que “saber a lo que se juega es importante. Se ha de tener una personalidad más allá de un plan B o C. Cuando sale bien, todos dicen que el Huesca juega bien y, si no, que hay que hacerlo en largo”. Y añade Mikel Rico que “se han perdido dos partidos, el equipo lleva 19 jornadas en puestos de ‘play off’, varias en ascenso directo, estamos en la pelea por todo... No creo que haya que hacer ninguna crisis de esto”.

Así, el duelo con el Real Zaragoza asoma en el horizonte con el paréntesis de la Copa y la visita al Laredo este jueves (20.30). El derbi “ayuda igual que cualquier otro partido, es un derbi, un encuentro motivador con nuestra gente, en casa… Para mí es diferente y atractivo por ser el primero que juego, me siento medio oscense y es un partido especial”. Sin entrar a analizar todavías fortalezas y debilidades del rival, la SD Huesca quiere acabar bien el año y la primera vuelta y se encuentra “ hipermotivado siempre. Todos tenemos ganas de jugar siempre en liga o en la Copa del Rey. A mí me gusta la Copa, es un torneo bonito para competir”.

Todos disponibles salvo Doukouré

La semana del derbi aragonés ha arrancado para la SD Huesca con una sesión de trabajo en el IES Pirámide precedida de una sesión de media hora de vídeo. Toda la plantilla ha trabajado a las órdenes de Míchel Sánchez excepto el lesionado Cheick Doukouré. Pedro López, presumible sustituto del sancionado Miguelón, también se ha ejercitado con sus compañeros y con los balones que se utilizarán el jueves en Laredo, diferentes a los del campeonato regular. A falta de que se defina la citación que viaje el miércoles a tierras cántabras, de momento no se ha entrenado ningún futbolista del Ejea o del juvenil con los mayores salvo el habitual Antonio Valera, tercer portero.