Al final del entrenamiento, y durante varios minutos, Dani Escriche se ha quedado practicando los lanzamientos a portería como una manera de completar la sesión de este jueves. El remate es la gran asignatura pendiente del delantero de la Sociedad Deportiva Huesca, que en las últimas semanas se ha recuperado de la lesión de rodilla que le hizo perderse seis partidos y, además, Míchel le ha devuelto la titularidad en los partidos ante Alcorcón y Rayo Vallecano. Junto al resto de compañeros prepara ya la cita de este sábado ante el Mirandés en Anduva (16.00) con una premisa: la intensidad.

Escriche no la escatima sobre el terreno de juego. La ha desarrollado durante los 12 choques en los que ha participado; el técnico azulgrana ha contado con el de Burriana siempre que ha sido posible, en seis ocasiones como titular y las otras seis desde el banco. Así, buscará en Miranda de Ebro la mejoría tanto general como particular después del traspié con los franjirrojos. “Fue un mal partido de todo el equipo y vamos con muchísimas ganas a conseguir los tres puntos. Lo de Alcorcón nos da un poco más de confianza para ir a por el triunfo”, ha relatado tras la sesión de este jueves, en la que ha habido tiempo para gimnasio, estrategia a balón parado y fútbol tenis con la única ausencia del lesionado Cheick Doukouré.

Los azulgranas recelan de un estadio “donde es muy difícil ganar”. El ariete se siente “alegre” por la frecuencia con que está actuando para la SD Huesca a falta de “ese golito que se está resistiendo, estoy a un buen nivel pero poco a poco lo iremos consiguiendo”. La “intensidad” será clave “para ganar a ese gran equipo. Va a ser muy complicado. El campo no estará muy bien para nuestro juego pero trataremos de contrarrestarlo como podamos”.

La plantilla ha tratado de digerir el 0-2 con el Rayo y “esto es fútbol, cada semana hay una nueva guerra”. La pretendida regularidad depende de “un plus en ataque y de conseguir más goles”, un objetivo que Escriche se traslada a sí mismo: “Se me está resistiendo un poco pero Míchel confía en mí y voy paso a paso. Me veo bastante bien, muy cómodo y el entrenador me apoya y ayuda en todo momento. Me pide esfuerzo e intensidad, que ayude al equipo en todo momento. Que juguemos sin balón pero también que la metamos”.