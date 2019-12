La primera vez sin Mosquera

Baja sensible en la SD Huesca. Por primera vez desde su llegada el pasado 3 de agosto, Pedro Mosquera no estará disponible para Míchel Sánchez en la visita al Mirandés del próximo sábado (16.00). El centrocampista gallego sumó la quinta amarilla de su primer ciclo al final de la derrota con el Rayo (0-2) y, si así lo confirma el Comité de Competición, será sancionado con un partido, lo que, al menos, asegura su presencia, si ninguna lesión se cruza en su camino, en el derbi con el Real Zaragoza con el que se cerrará el año y la primera vuelta de la competición.

La amonestación para el ex del Deportivo se produjo en el descuento y, según reflejó en el acta el árbitro Ocón Arráiz, ‘por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón’. Ya antes, había estado cerca de ver una cartulina. Su anterior amarilla, la cuarta, databa del último enfrentamiento en El Alcoraz, el de la visita de la Ponferradina, dos jornadas atrás.

Mosquera había sido hasta el momento el único azulgrana junto a Mikel Rico que había disputado todas las jornadas de liga y el segundo con más minutos en su haber tras Pulido, que hasta su ausencia por lesión en el desplazamiento a Fuenlabrada siempre había arrancado los partidos de inicio y que todavía no conoce lo que es ser sustituido. El de La Coruña ha estado presente en 1.618 minutos y el manchego, en 1.620.

La importancia para Míchel Sánchez, su técnico, ha sido esencial desde el primer momento. De hecho, debutó con la camiseta azulgrana sin tan siquiera haber entrenado aún con sus compañeros en un amistoso contra el Castellón y con la Liga ya en marcha únicamente no fue titular en el desplazamiento a Cádiz (1-0) aunque acabó saliendo en la segunda parte.

Cubrir el hueco de un futbolista clave en el esquema de los altoaragoneses como punto intermedio entre la defensa y la medular no será fácil. Máxime porque sus sustitutos más naturales no están disponibles. Musto, a causa de su sanción por dopaje, no podrá ser alineado hasta el mes que viene y Doukouré sigue recuperándose de sus problemas de rodilla.

La única vez que no fue de la partida, en el Ramón de Carranza, el trivote que acostumbra a conformar Míchel lo compusieron Mikel Rico, Eugeni y Juan Carlos con el vasco, que habitualmente actúa algo más adelantado, haciendo las veces de Mosquera. Estas tres piezas también coincidieron sobre el césped sin el gallego de por medio en otra ocasión más. Fue en la derrota en Almería (1-0) en la jornada 3 y la apuesta tan solo se desarrolló durante 12 minutos. En el 78’, el ‘5’ del Huesca dejó su sitio a su paisano Juan Carlos, ambos son de La Coruña. Volver a asumir esta configuración implicaría retrasar a éste último, que en las últimas fechas había jugado sobre el papel como extremo y buscar a alguien para cubrir el hueco que se abriría en la banda.

Otra opción sería la de Seoane. El canterano del Real Madrid, que únicamente ha disputado 36 minutos divididos en cuatro encuentros en lo que va de ejercicio y que no se viste de corto desde la jornada 8 en el Huesca-Girona (1-0), recogió el testigo de Mosquera en el cruce con el Extremadura en Almendralejo, en la tercera ocasión en la que el que también es un producto de la factoría blanca no completó el duelo de forma íntegra. Entonces fue sustituido en el minuto 79 y en el campo quedaron para la medular, además de Seoane, Mikel Rico, con Ferreiro y Sergio Gómez por fuera, Escriche en la mediapunta y Okazaki arriba del todo.