Pedro Mosquera: “Todavía tenemos margen de mejora”

El encadenado de tres o más victorias fue un hecho frecuente en la temporada del ascenso a Primera División. La Sociedad Deportiva Huesca lo logró en cuatro ocasiones y quiere reeditar esta circunstancia por primera vez en lo que va de temporada. Para ello, los azulgranas deberán superar al Rayo Vallecano este sábado en El Alcoraz (16.00) y, de este modo, adquirir una regularidad en casa y a domicilio que les permita aspirar con garantías de continuidad a los puestos de ascenso directo. A ello se ha referido este jueves el centrocampista Pedro Mosquera, una de las piezas clave para el técnico Míchel Sánchez.

El mediocentro, de 31 años, ha expresado las ganas que tiene el plantel de acumular tres triunfos “porque este año no lo hemos hecho todavía y es ante un rival que está llamado a estar arriba aunque ahora no le estén saliendo las cosas”. Saben que “va a costar lograr los tres puntos” con el recuerdo del buen partido en Alcorcón. “Ya habíamos tenido buenas sensaciones a domicilio, pero por pequeños detalles los puntos no llegaban o se iba el encuentro. Últimamente las cosas nos está saliendo bien y el encuentro de Santo Domingo fue redondo, lo que se reflejó por fin en el marcador”, ha añadido.

Las cuentas de la SD Huesca no se detienen en el largo plazo; si en derrotar al Rayo “para llegar en buena disposición de estar arriba” con la perspectiva de las citas ante Mirandés y Real Zaragoza en la antesala del parón navideño “y separarnos un poco de la gente de atrás”. Los rayistas cuentan con “jugadores importantes. Ya viví en el Deportivo que aunque se haya descendido de Primera la categoría es complicada. Hay que ser prudentes, y ni nosotros tenemos todo hecho ni ellos todo perdidos. Hay que seguir haciendo así las cosas, ser protagonistas con el balón”.

Mosquera, que solo ha sido suplente en Cádiz, considera que “cuando ganas todo es positivo. Jugar en casa, ante una afición que siempre está con nosotros, siempre suma y se está demostrando porque se nos escapan pocos puntos”. El gallego subraya como claves este sábado “salir muy concentrados, intentar desde el principio que sientan que juegan fuera y no salgan de su campo. Con la idea de juego de siempre, sacar el balón desde atrás y pelear. Todo el mundo corre y defiende y eso es fundamental”.

El Huesca ha dejado la portería a cero en la mitad de los 18 partidos y es el conjunto menos goleado de la Segunda División, lo que para Mosquera es motivo de celebración. No le da importancia a llevar cuatro amarillas y poder perderse los próximos encuentros, incluso el del Real Zaragoza, siendo un futbolista fundamental en la libreta de Míchel: “No voy a estar todo el curso con cuatro amarillas. Jugaré como siempre, todos los partidos valen tres puntos y nunca se sabe qué encuentro será más sencillo. Intentaré que me la muestren en una jugada que ayude al equipo”.

A pesar de las seis derrotas, los azulgranas están arriba “porque ganamos mucho y solo empatamos dos veces. Eso quiere decir que vamos a por los tres puntos siempre y ha habido choques perdidos inimaginables, como el del Albacete. Estamos haciendo las cosas bien y sabemos que hay margen de mejora”. En lo personal se encuentra “contento, están confiando en mí y trato de devolver esa confianza en el campo. A eso he venido, a ayudar y hacerlo lo mejor posible”.

La plantilla azulgrana se ha entrenado este jueves en el IES Pirámide con la ausencia de Pedro López, al margen del trabajo grupal y sin embargo disponible para esta jornada, y del lesionado Cheick Doukouré. Tras unos minutos de gimnasio, la plantilla ha trabajado en el césped con tiempo para cuestiones tácticas y la distensión que brindan todos los jueves los partidillos de fútbol tenis. El club saca a la venta este jueves por la tarde una remesa de cien localidades para el partido con el Rayo.