La SD Huesca ha solicitado el cambio de día para el partido de Copa del Rey

La SD Huesca y el Laredo no se ponen de acuerdo con el día y la hora para la disputa de la eliminatoria a partido único de Copa del Rey que les debe enfrentar en el campo del club cántabro. En un principio, está fijada para el 19 de diciembre a las 20.30. Sin embargo, desde la entidad altoaragonesa se ha solicitado un traslado de día al que su rival no parece muy dispuesto y sobre el que aún no ha recibido respuesta oficial.

Los azulgranas afrontarán también esa semana el derbi aragonés con el Real Zaragoza en la jornada que cerrará el año y la primera vuelta en Segunda División. La visita de los blanquillos a El Alcoraz se producirá el domingo, 22 de diciembre, a las 16.00 y antes los de Víctor Fernández habrán tenido dos días más de descanso habida cuenta de que su cruce en el torneo del KO con el Socuellamos se ha programado para el martes a las 20.00.

En declaraciones a Aragón Radio, el presidente del Laredo, José Miguel San Román, ha confirmado este lunes que incluso la Federación Española se había puesto en contacto con su club para mover la eliminatoria al martes. Sin embargo, el directivo ha estimado que eso no era posible porque su equipo, actual líder del grupo cántabro de Tercera División, tiene jornada de liga el domingo anterior y quiere que hayan pasado 48 horas entre un duelo y otro.

Por otra parte esgrime que de jugar en miércoles debería ser antes del Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la jornada 10 de Primera División y que fue aplazado. El ‘Clásico’ arrancará a las 20.00 y, dado que los jugadores del Laredo compatibilizan el fútbol con otros trabajos, no pueden estar disponibles antes de esa hora. A este respecto, ese mismo día hay previstas cuatro eliminatorias que se solapan con el duelo entre blaugranas y blancos. El Pontevedra-Ibiza es a las 19.00; el Sestao River-Lugo, a las 20.00; el Barakaldo-Villarrubia, a las 20.15; y el Zamora-Sporting, a las 21.00.